Google fora do ar? Instabilidade afetou serviços como Youtube, Gmail e entre outros

A gigante da internet Google teve, na manhã desta segunda (14) uma queda que afetou os serviços como o Gmail, Google drive, Google One, Google Photos, Youtube e Classroom que apresentaram o “erro 500”

O site DownDetector, especializado no monitoramento de serviço na web constatou que o problema teve foi iniciado por volta das 8h30min gerando milhares de reclamações em todo o mundo.

Além do Brasil, o problema também foi identificado no Japão, Índia, Romênia, Alemanha, Rússia, Estados Unidos, Africa do Sul, ou seja a falha global atingiu todos os continentes do Globo terrestre.

A Google ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. Além da Google diversos outros serviços ficaram indisponíveis na manhã desta segunda, já que muitos usuários utilizam a conta do Google para fazer login em outros serviços e aplicativos da web como é o caso do Pokemom Go.