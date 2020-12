A equipe da empresa Transportes Carine também fez uma ação de Natal em São Joaquim, os caminhões fizeram uma carreata pelos bairros Santa Paulina e Boa Vista (Substação) juntamente com o Papai Noel.

Foi entregue cestas básicas, cestinhas natalinas e balas para as crianças, “é gratificante ajudar as crianças e ver o sorriso no rosto”, disse Vaguinho.