Todos pelo esporte entregam um caminhão de presentes em São Joaquim

A campanha “Faça uma criança feliz” criada pelo grupo “Todos pelo esporte”, que conta com a participação da maioria das equipes esportivas de São Joaquim realizou a distribuição de brinquedos com a ajuda do Jeep Clube São Joaquim e Off Road quebra já.

Foram doados mais de 1.000 brinquedos, 1.500 kits de doces e 800 salgadinhos. Levando a alegria e proporcionando um Natal mais feliz para as crianças carentes dos bairros da cidade.

A entrega dos presentes foi realizada no dia 24 de dezembro, véspera do Natal, começou as 14h e foi finalizada às 22h30min.

Para colocar a ação em prática, o grupo contou com a colaboração da comunidade, e do comércio local. Foram doados, brinquedos, doces e dinheiro para compra de brinquedos e demais itens para garantir o maior número possível de crianças atendidas.

Gostaríamos de agradecer a imprensa em geral, e principalmente a Rádio Difusora, Rádio Web altos da Serra Catarinense, São Joaquim on line, Folha da Cidade e Notiserra que ajudaram com a divulgação.

“Mobilizar e influenciar pessoas e empresas a fazer o bem fortalece nossa atuação junto às comunidades e potencializa os resultados. Gerando valor para todos os envolvidos, principalmente nesse momento tão desafiador pelo qual estamos passamos. E como também é muito gratificante receber sorrisos e esperança de todas às crianças que foram atendidas nesta campanha tão especial” revelou Volnei um dos organizadores.