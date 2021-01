Herói: Jovem Otaciliense perde a vida no mar para salvar duas pessoas

Infelizmente no domingo (3), fomos abordados com uma notícia muito triste, do Otaciliense Marlon, que após tentar salvar algumas pessoas que estavam se afogando, acabou sendo arrastado pela correnteza para alto mar, onde seu corpo foi encontrado sem vida…

O Corpo encontrado na praia do Ervino é do jovem otaciliense.

O corpo do jovem otaciliense Marlon Samuel Taruhn da Silva, 22 anos, foi encontrado neste domingo na praia do Ervino, em São Francisco, do Sul, litoral de Santa Catarina.

Ainda não há informações sobre o velório da vítima. Os pais de Marlon, Eni Tarunh e Nilson Da Silva, de acordo com um familiar, estão ainda no litoral aguardando a liberação do corpo do jovem.

De acordo com informações de uma prima de Marlon, ele foi arrastado pelo mar na tentativa de salvar duas mulheres. “Ele foi um herói”, lamenta ela.

Além dele, outras seis pessoas foram arrastadas pelo mar, mas foram resgatadas e passam bem.

Nossos mais sinceros pêsames para a família e amigos…