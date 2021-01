Mês do produtor rural na Lamar Supercenter: Mega promoção para maior conforto e comodidade na nova safra

A loja Lamar Supercenter está há mais de 40 anos no mercado Joaquinense, trazendo as melhores opções para todo tipo de cliente e neste mês de janeiro preparou o mês do “Produtor Rural”, haja visto que mais uma colheita se inicia e pensando no produtor rural, a loja Lamar está com uma mega promoção imperdível para ajudar o produtor a realizar sua safra 2020/2021 com sucesso.

Confira alguns produtos com descontos % especiais para o produtor:

Pneus para tratores.

Pneus para camionetes e para turbinas.

Também tem a linha de garrafas térmicas para a água.

Colchões e beliches.

Banheiro químico.

O Produtor rural vai encontrar tudo isto com uma condição $% muito especial, em até 12x no crediário ou então no cheque plano safra.

lembrando que esta promoção é somente com o bloco de produtor, e somente neste mês, então corre na Lamar e não fique de fora desta.

“Lamar tudo de bom em um só lugar”