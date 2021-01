Jackson Souza Santos é o ganhador do carro no Natal de Prêmios Difusora 2020

A campanha Natal de Prêmios Difusora, encerrou na noite deste sábado (9) com sorteio através do concurso da Loteria Federal. As vendas iniciaram nos últimos meses do ano e foram espalhados blocos em diversos pontos da cidade e interior. E pela primeira vez na história foram vendidos todos os bilhetes, sem dúvida uma das maiores promoções já realizadas pela Rádio Difusora de São Joaquim

Jackson Souza Santos, morador do Bairro Nossa Senhora Aparecida, trabalha no ramo construção civil em São Joaquim e revelou que pretende vender o carro avaliado em cerca de R$ 55.000, adquirido na Auto Elite através do da campanha da Difusora para construir sua casa própria. Ele esteve nos estúdios da Rádio Difusora se emocionou, chorou e disse que ganhou de seus pais os últimos quatro bilhetes, vendidos no final da tarde deste sábado (09) pelo apresentador Elisandro Garcia, nos momentos finais, antes de encerrar a promoção. Ele saiu feliz da vida com o carro OKM e uma fé inabalável.

“Estou muito feliz com este prêmio, foi a fé no homem lá de cima. Hoje eu só tenho um fusca e moro em um porão, mas vou usar agora o dinheiro desse carro para fazer a minha própria casa… Estou muito feliz, agradeço a todos da Rádio Difusora e também a Deus no céu por essa conquista”

Os prêmios e patrocinadores

Veja quem são os ganhadores da promoção da Difusora:

1° Prêmio o grande feliz contemplado com o número 54267, É Jackson Souza Santos.

O 2° prem, o contemplado com o número 17291, o Voltoir Pereira dos Santos.

E o 3° prêmio o contemplado com o número 33665, Givaldelho José da silva

E o 4° prêmio com o contemplado com o número 45509, Amilton da Rosa Candido.

E o 5° prêmio quem foi contemplado com o número 36040, foi o Valter Lima Vieira.

Veja as imagens