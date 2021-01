Jovens descem a Serra do Rio do Rastro a pé para fazer o Enem após interdição

Com a Serra do Rio do Rastro obstruída, estudantes percorreram a rodovia a pé, a fim de prestarem prova do Enem. Allyson Maciel Cândido, 17 anos e Mariane Oliveira de Assunção, 18 anos, dois jovens que tem algo em comum, não medem esforços para atingirem seus objetivos, eles sairam do interior de Bom Jardim com o intuito de fazer a Prova do ENEM, porém ao chegarem em meados da Serra do Rio do Rastro, foram surpreendidos por uma obstrução a qual bloqueava a rodovia, por esse motivo viram que não tínhamo outra saída, se não, alguém que estivesse mais próximo ao litoral vir nos busca-los, assim aconteceu, notificaram um Uber explicaram a situação e este se deslocou de Orleans à ir ao encontro dos jovens. Nós, solicitamos autorização para a polícia militar que estava no local, para passarmos rapidamente pelo local da queda, depois disso andamos cerca de 6KM até encontrarmos o transporte o qual viria nos buscar, nesse trecho de caminhada, fomos surpreendidos primeiramente por um calor intragável, e posteriormente uma forte chuva. Mas o bom de tudo isso e que conseguimos chegar a tempo na Universidade para prestarmos a prova, cerca de 5 minutos antes do fechamento dos portões! Relatou Alysson.

Exemplos de perseverança! Por mais jovens como eles, que não medem esforços para realizar seus objetivos.

Por Agência de Notícias São Joaquim on line