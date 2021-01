Abel Ferreira pode repetir feito que somente dois treinadores europeus conseguiram na Libertadores

Em poucos meses no comando do time alviverde, treinador português já tem uma excelente campanha

Depois de classificar o Palmeiras para a grande final da Copa Libertadores 2020, o

treinador Abel Ferreira está a uma vitória de igualar a um feito extremamente raro no

futebol sul-americano para um técnico europeu: ser campeão da Libertadores.

O treinador português assumiu o Palmeiras ainda em novembro de 2020, a partir das

oitavas de final, e conseguiu levar o time para a final. Na trajetória do mata-mata, os

palmeirenses despacharam Delfín, Libertad e River Plate, e, agora, têm o Santos pela

Se conseguir levar o Palmeiras ao tão sonhado título, Abel pode marcar o seu nome na

história da competição junto com outros dois europeus: Mirko Jozić e Jorge Jesus.

Mirko Jozić foi o primeiro treinador europeu a conquistar um título de Copa

Libertadores da história. Em 1991, o croata (nascido na antiga Iugoslávia), levou o

Colo-Colo à conquista do torneio sul-americano. Depois de trabalhar nas categorias de

base do clube por alguns anos, Jozić assumiu o time principal e já na sua segunda

temporada conseguiu o título inédito e único, até hoje, na história do Colo-Colo. Na

campanha do título, o time chileno passou por Universitario-PER, Nacional-URU, Boca

Juniors e derrotou o Olimpia na final.

A segunda vez que um treinador europeu conquistou a Libertadores ainda está fresca

na memória de muita gente, especialmente dos torcedores flamenguistas e até mesmo

do próprio Abel Ferreira. Afinal, em 2019, o seu compatriota Jorge Jesus comandou o

Flamengo ao título da Libertadores. Assim como Ferreira, Jesus assumiu a equipe a

partir das oitavas de final. Assim o Rubro-Negro não perdeu uma partida sequer no

mata-mata. Passou por Emelec e Internacional, deu um baile no Grêmio nas semifinais

e conseguiu uma heroica virada nos instantes finais da grande final contra o River

Plate.

Certamente, o sucesso de Jorge Jesus no comando do Flamengo ajudou bastante para

que existisse um interesse maior pelos trabalhos de europeus no futebol brasileiro.

Com a saída de Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras foi atrás de um novo treinador na

Europa e trouxe o também português Abel Ferreira, que estava no PAOK, da Grécia.

Até o momento, essa relação deu muito certo dentro de campo. Abel conseguiu levar

o Palmeiras não apenas à final da Libertadores, como também para a decisão da Copa

do Brasil e segue vivo na disputa pelo título do Brasileirão Série A. Sob o comando do português, o Palmeiras tem um ótimo retrospecto, com 14 vitórias, dois empates e

apenas três derrotas.

O Palmeiras é favorito na final?

