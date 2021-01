Até que a pandemia nos separe: divórcios aumentam em 2020

Fato! Levantamento mostra que os números de divórcios e de dissoluções de união estável aumentaram em 2020 em relação a 2019. O convívio intenso provocado pelo isolamento social tem deixado marcas nas famílias. Um dos pontos em que se pode notar essa mudança é a procura por divórcios durante a pandemia do coronavírus.

A pandemia da Covid-19 mexeu com a harmonia dos lares cariocas. Levantamento realizado pelo 15º Ofício de Notas mostra que os números de divórcios e de dissoluções de união estável aumentaram em 2020 em relação a 2019.

Um exemplo das duas unidades do cartório, no Centro e na Barra da Tijuca, registraram 412 divórcios em 2020, em contraposição aos 335 efetuados no ano anterior. Já o número de dissoluções que era de 114, passou 220,um crescimento de 96%.