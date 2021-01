Os catarinenses estão ligados em Gênesis

A estreia da novela Gênesis teve grande aceitação dos telespectadores em Santa Catarina, que tem retornado e interagido com a emissora sobre a trama. Grande parte desta audiência se deu em retorno às inúmeras ações que a NDTV | Record TV tem promovido no estado.

As seis geradoras de conteúdo da emissora estão empenhadas em convidar os telespectadores a acompanhar a novela, além portal ND+ e jornal impresso ND. Gênesis tem sido assunto em todos os canais, com resumo das novelas, comentários sobre os capítulos e convites diários para os telespectadores acompanharem a atração.

A ação promovida contempla também pontos de outdoor, busdoor e mídia digital e cartazes nos terminais de ônibus. Além disso, uma assessoria ativa tem compartilhado conteúdo sobre a novela com rádios, portais e jornais parceiros.

