Giovani Nunes protocola pedidos dos prefeitos da Amures direto com o governador Carlos Moisés

O prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes se reuniu com o governador Carlos Moisés da Silva na noite desta terça-feira (08), em Florianópolis e entregou em mãos, ofício assinado pelos prefeitos da Amures que reivindica o pagamento de valores do transporte escolar não quitados em 2020, devido a interrupção das aulas presenciais.

Os prefeitos entendem que os valores represados do transporte escolar ano passado poderiam ser usados agora, na implementação de medidas sanitárias preventivas ao Covid-19. O presidente da Amures, prefeito de Capão Alto Tito Pereira Freitas, disse que a expectativa é grande e acredita que o governador deve se sensibilizar com o pedido, por uma causa tão importante.

Giovani Nunes também protocolou direto com Carlos Moisés, outro ofício solicitando apoio financeiro do Estado como contrapartida a uma emenda da deputada federal Carmen Zanotto, para compra de dois veículos utilitários para cada município. O valor estimado é R$ 22 mil por município por dois veículos zero Km, para uso pelas secretarias municipais de agricultura.

“O deputado Marcius Machado e a própria Carmen Zanotto também estão empenhados nesses dois auxílios protocolados com o governador”, declarou o prefeito Giovani Nunes. Quase como interlocutor dos prefeitos direto com o governador, o prefeito de São Joaquim amarrou também, uma reunião fechada dos prefeitos com o governador em São Joaquim com data a ser definida.

“Teremos ainda, um outro momento mais adiante com o governador na Casa da Agronômica. Ele quer receber os prefeitos para um diálogo aberto sobre as demandas regionais”, revela Giovani Nunes. As boas notícias do prefeito joaquinense foram compartilhadas com os prefeitos da Amures que agora, esperam apenas as manifestações do governo. A deputada estadual Ana Paula da Silva, a “Paulinha” também participou da reunião em Florianópolis.

Com informações da Amures