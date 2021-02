Participe dos melhores sorteios do dia com o Mega Loterias

Soma de prêmios desta quarta-feira pode chegar a R$13,3 milhões

Para muitos, a quarta-feira é aquela eterna incógnita entre o início e o final da semana. Mas para os apostadores, é dia dos sorteio da Mega, Quina, Lotofácil e muitas outras loterias para lá de especiais. Fique por dentro dos sorteios de hoje (10) e garanta já a sua participação no Mega Loterias.

Mas uma vez, a Mega -Sena chega acumulada e pagando e pagando o maior prêmio de toda a semana, estimado em R$7,6 milhões! A Quina – uma das loterias mais disputadas pelos apostadores – também acumulou e pagará aproximadamente R$2,6 milhões no concurso 5489. Fechando as premiações acumuladas, temos a Super Sete, com um prêmio de R$1,2 milhões.

A Lotofácil marca presença com um valor estimado em R$1,5 milhões. E para fechar o dia, temos a Loteria Federal, que promete pagar R$500 mil àquele que tiver a sorte de possuir o bilhete premiado do concurso 5537.

Por que apostar com o Mega Loterias?

Com o Mega Loterias, você registra suas apostas até minutos antes do sorteio, além de poder contar com o melhor custo-benefício do mercado lotérico, com jogos avulsos a partir de R$2,75.

Aqui você também encontra os melhores bolões, desenvolvidos por uma equipe de especialistas em apostas lotéricas que utilizam técnicas matemáticas para otimizar e turbinar suas apostas. Com o Mega Loterias, você compra e participa de bolões até o horário do sorteio com apostas num valor mínimo de R$5 por cota!

Sobre o Mega Loterias

O Mega Loterias é um site de apostas lotéricas criado para oferecer a melhor experiência em loterias aos apostadores de todo o Brasil. Nossa plataforma dispõe de uma interface segura, com uma linguagem clara e prática, pensado para otimizar e facilitar o sistema de registro de apostas.

Aposte em todas as loterias oficiais da Caixa Econômica Federal de forma simples, rápida e com total segurança! Um dos grandes diferenciais do Mega Loterias está na praticidade oferecida aos jogadores, que podem contar com ferramentas inteligentes que auxiliam na combinação de jogos para turbinar suas apostas.

Fonte: Mega Loterias