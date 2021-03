São Joaquim registra 46 novos casos de COVID em menos 24 horas

Desde o início da pandemia, ainda no primeiro trimestre de 2020 os joaquinenses ficavam perplexos a cada novo caso de COVID-19 que era noticiado com ampla publicidade e transparência, um número que começou em 20 de maio de 2020, quando um senhor de 65 anos, paciente cardiopata e morador do Bairro Santa Paulina foi o primeiro caso registrado em São Joaquim.

De maio, até meados de julho de 2020 foram identificados cerca de 40 casos de COVID-19 em São Joaquim em uma média de 13 novos casos a cada mês. Levou cerca de 03 meses para que São Joaquim tivesse 40 infectados.

Porém a realidade de hoje 16 de março de 2021 já é completamente outra. São Joaquim teve um aumento de 46 novos casos em menos de 24 horas e cerca de 160 casos ativos o que é considerado um nível alto e preocupante.

Também hoje, o Hospital Sagrado Coração de Jesus registrou mais dois óbitos de dois pacientes de Lages e continua com 100% de ocupação dos leitos. Além disso, é crescente o número de óbitos também de pacientes de São Joaquim.

O centro de Triagem trabalha com um aumento expressivo de pacientes com sintomas de COVID-19, mesmo tendo expandido o horário para o período noturno e para os finais de semana. É impossível não notar que chegamos ao período mais crítico da pandemia…