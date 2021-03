Para te proporcionar mais estilo e elegância ao look a Don Marques Tricot apresenta a nova coleção de Bolsas Colcci!

As Bolsas Colcci, essas peças demonstram muito estilo e elegância, confeccionada em materiais de excelente qualidade, essas peças possuem gravações da marca em baixo relevo na parte frontal e posterior. No interior das peças possuem bolsos, sendo que um tem fechamento em zíper, garantindo mais espaço no interior da bolsa, com alça transversal ajustável e removível.

Além da alça de mão, fornecendo mais conforto no ajuste, compõe looks casuais, é a opção perfeita para um look de sucesso.

Fundada em 2004, a Colcci apresenta peças cheias de personalidades que abrange desde o estilo básico até os desfiles de fashion week. A forma de sentir seu público, conseguindo oferecer em suas coleções tudo o que as mulheres querem.

Afinal, consegue traduzir o desejo desse público por peças de qualidade e estilo incontestáveis.