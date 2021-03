Inaugura em São Joaquim a Eskimó Sorvetes; Vai lá e delicie-se!

Inaugurou nesta quinta-feira, 25 a mais nova franquia ESKIMÓ SORVETES. Os Proprietários Bruno Figueroa e Valéria estão Trazendo essa Novidade que tá virando uma Mania em Todas as Casas… A Idéia da Eskimó Surgiu com a Intenção de Trazer novidade para nossa querida Cidade…Uma Empresa a 40 anos no mercado agora Chega em São Joaquim…Trazendo um Jeito Novo de Comprar Sorvete e Picolé…Sem Consumo No Local comprando Muito e Pagando Pouco…

Preços super acessíveis, venda no atacado ou varejo, sorvetes de qualidade. Diversos sabores.

Os proprietários Valéria Arruda e Bruno Figueiroa.

Um novo conceito em sorvetes em São Joaquim, uma rede com experiência no mercado, trazendo muita qualidade e preços inacreditavelmente baixos.

A ESKIMÓ SORVETES teve origem no pressuposto de podermos levar aos clientes uma considerável diversificação de produtos e sabores, com preços populares, substituindo à retrógrada forma de comercialização convencional até hoje praticada pelos concorrentes. Nosso rol de produtos gira em torno de 100 apresentações, sabores que você jamais encontrará em um único freezer em pontos de venda tradicionais.

Essa variedade, em conjunto com uma política de preços extremamente agressiva, baseada no alto giro das mercadorias, tornando-as um negócio lucrativo, com baixo investimento. Nossas lojas seguem um padrão de personalização de cores e letras, objetivando o fortalecimento da marca e uma fácil identificação por parte dos clientes, destacando-se em meio a outros comércios.

O sorvete, antes restrito quase exclusivamente às épocas de verão, hoje encontra público durante todo ano, o que justifica as lojas já estabelecidas manterem suas atividades durante o inverno.

Investindo cada vez mais em segurança alimentar e inteligência nutricional, a Eskimó está constantemente desenvolvendo novas linhas e sabores, atendendo o mercado com produtos que agradam todos os paladares e que, através de uma logística própria e profissionais altamente qualificados, são distribuídos em todo o Brasil com muita agilidade, garantindo assim, a satisfação dos consumidores.

Produtos