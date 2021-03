Morre filhote que atuaria como cachorro de busca e resgate dos bombeiros em SC

Cão labrador Bob teve convulsão e parada cardiorrespiratória. Em março, ele começou treinamento com bombeiro de Itapema.

O filhote Bob, que atuaria como cachorro de busca e resgate do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), morreu em Itapema, no Litoral Norte, informou a corporação. O cão teve uma convulsão, seguida de parada cardiorrespiratória. O corpo dele foi cremado na manhã deste domingo (28).

O animal tinha chegado em 10 de março à matilha dos cães dos bombeiros militares. Ele seria binômio do cabo Küll, em Itapema, e tinha um pouco mais de dois meses de vida.

O cachorro morreu no final da tarde de sábado. Ele foi cremado em São José, na Grande Florianópolis. Por conta da pandemia da Covid-19, a cerimônia foi simples e fechada.

Segundo o corpo de bombeiros, o labrador Bob era de São Paulo, do mesmo canil do cão de busca Orion, que foi certificado em fevereiro junto com outros dois animais.

O nome do filhote, Bob, foi escolhido por conta de um desenho animado dos anos 1990, chamado “O fantástico mundo de Bob”.

Com informações G1