Governadora Daniela Reinehr toma posse oficialmente em Florianópolis

A governadora Daniela Reinehr recebeu por volta das 10h, desta terça-feira, 30, na Residência Oficial, em Florianópolis, a notificação do Tribunal Especial de Julgamento para assumir interinamente o Governo do Estado. A condição decorre da suspensão do exercício das funções do governador Carlos Moisés até a sentença final. O documento é assinado pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Roesler.

Na sequência, às 11h, Daniela Reinehr assinou o Termo de Transmissão de Cargo e passa a comandar o Governo do Estado de Santa Catarina.

Por Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Comunicação – Secom Governo de Santa Catarina