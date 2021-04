Cerca de 434 velas foram acesas na Praça em frente à Catedral de Lages, uma para cada vítima em decorrência do vírus em nossa região da Serra Catarinense

Uma iniciativa da Pastoral Escolar, do Centenário Colégio Santa Rosa de Lima, trouxe uma nova forma de conscientizar a população do perigo da COVID-19, a ação que aconteceu hoje, contou com uma intervenção urbana.

Cerca de aproximadamente 434 velas foram acesas na Praça João Ribeiro, em frente à Catedral de Lages, uma para cada vítima em decorrência do vírus em nossa região, em sinal de homenagem e condolências as famílias dessas vítimas.

Nesse dia, colaboradores voluntários colocaram as velas em organização para formar um enorme crucifixo. Uma campanha de conscientização do Colégio Santa Rosa de Lima com o Apoio da Fundação Cultural do Município e da Prefeitura de Lages.

A Pastoral Escolar trabalha com os alunos sobre os valores e princípios humanos, amor ao próximo e empatia. Assuntos que são tão importantes e necessários nos dias de hoje. Além dos trabalhos sociais e ambientais, o Colégio se preocupa com a formação humana e social de seus alunos, criando cidadãos para um novo mundo, com mais amor, compaixão, empatia e solidariedade.

”Com esta homenagem queremos dizer que cada vida é única muito importante, e com certeza deixa o seu legado nos corações daqueles que conviveram consigo. Nesta semana iniciamos a semana santa, onde recordamos a paixão, morte e Ressureição de Cristo. Estes nossos irmãos também passaram pelo calvário a vida ceifada através de um vírus, deixando um vazio enorme na vida dos seus familiares. Porém não se pode perder a fé, pois a Ressurreição é a certeza da “luz” que brilha nas trevas e aponta a vida nova. Na escuridão, não vemos nada, mas quando se acende a “luz”, enxergamos a vida que é o fruto do amor. Que possamos continuar acreditando no amanhã, pois o caminho é longo, mas Cristo Ressuscitado estará sempre ao nosso lado.” Concluiu Ir. Ana Paula Benvinda. 💬

Fonte Colégio Santa Rosa