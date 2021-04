A Beleza do céu róseo durante o entardecer de São Joaquim

Quem olhou para os céus de São Joaquim, durante o entardecer desta terça (06), justamente para lado leste do Caminhos da Neve, ao oposto do pôr do sol, foi o testemunha de uma singela beleza capturada pela singularidade de cores presentes na atmosfera.

O céu rosáceo com nuvens em alta escala de azul com branco ao fundo deixou uma paisagem exuberante, porém é apenas o contraste impuro de diversas partículas suspensas na atmosfera.

O Meteorologista Piter Scheuer explica que fenômeno ótico é conhecido como Espalhamento Mie que ocorre durante o nascer e pôr do sol, a luz solar percorre uma camada maior na atmosfera, interagindo com mais partículas que estejam em suspensão. Assim, o Espalhamento Mie torna-se dominante, deixando o céu com essa coloração alaranjada-avermelhada e com tons rosáceos característica.

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online