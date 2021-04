Como esses jogadores conseguiram tantas convocações?

Quando você der uma olhada em alguns dos brasileiros com mais jogos pela Seleção de todos os tempos, verá muitos grandes jogadores. Nomes como Cafu e Roberto Carlos nas laterais e jogadores com força ofensiva, como Neymar e Ronaldo na frente. Mas você encontrará alguns nomes e se perguntará: eles realmente tiveram tantas convocações? Seja tratando-se de uma pobre proporção de gols por jogo, desempenhos inconsistentes, ou foram realmente superestimados nas últimas probabilidades da Betfair, é impressionante que esses jogadores foram chamados com tanta frequência.

Robinho (100 convocações)

Ele pode ter disputado duas Copas do Mundo e conquistado o título da Copa América em 2007, mas é difícil acreditar que Robinho chegou às 100 partidas – especialmente quando você considera sua proporção de gols por jogo. Em 100 jogos, o atacante marcou apenas 28 gols, sendo nove deles em amistosos. Ele conquistou sua primeira convocação na Copa Ouro da CONCACAF em 2003, em uma carreira internacional de 14 anos. E apesar de ter jogado em três das maiores ligas da Europa (Premier League, La Liga e Serie A), suas estatísticas para um atacante não são empolgantes.

Elano (50 convocações)

De uma ex-estrela do Manchester City a outra, Elano conseguiu somar meio século de partidas internacionais. Além disso, foi integrante da equipe vencedora da Copa América em 2007 – embora tenha se lesionado na final contra a Argentina -, o meia-atacante nunca gerou entusiasmo, aonde quer que fosse. Embora tenha marcado dois gols na Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, a maioria de seus nove gols aconteceu em amistosos. Infelizmente, sua carreira como técnico não foi muito melhor…

Adriano (48 convocações)

O atacante não teve uma marca de gols ruim em comparação com alguns dos outros nomes em nossa lista, de qualquer maneira. Adriano marcou 27 gols em 48 partidas, em uma carreira internacional que durou mais de uma década. E enquanto, em sua época, Adriano era um atacante poderoso, e um dos melhores, sua carreira foi marcada por inconsistências e seu declínio da elite europeia foi rápido. Considerado o sucessor de longa data de Ronaldo e parte do admirado quarteto de ataque que também incluiu Ronaldinho e Kaká na Copa do Mundo de 2006, foi a partir daqui que a carreira de Adriano entrou em declínio. Problemas pessoais e desempenho doméstico ruim significam que sempre será uma questão de “e se”.

Kléberson (32 convocações)

Ao vencer a Copa do Mundo de 2002 na Coreia do Sul e no Japão, o técnico da Seleção, Luiz Felipe Scolari, declarou que Kléberson era a força motriz – e isso lhe rendeu uma grande transferência para o Manchester United. No entanto, ele não valia o preço de £6,5 milhões, embora as contusões não ajudassem em nada. Mas isso teve um grande impacto em sua carreira internacional, já que o meio-campista foi deixado de lado por quatro anos. Quando finalmente foi reconvocado por Dunga em 2010, ele fez apenas uma partida naquela Copa do Mundo – nas oitavas de final, contra o Chile. Dado que ele não foi capaz de começar jogando em qualquer lugar que fosse, é notável que ele tenha ultrapassado as 30 partidas.