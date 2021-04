Cresol São Joaquim doa cerca de 70 mil em bombas infusoras para Hospital de São Joaquim

A CRESOL de São Joaquim fez, na manhã desta última terça (13) uma importante doação de cerca de 70 mil reais em Bombas infusoras e equipos para o Hospital Sagrado Coração de Jesus, cerca de 10 bombas infusoras foram adquiridas e entregue pela equipe da Cresol ao Presidente da Associação Bento Cavalheiro, João Paulo de Jesus e para a Diretora do Hospital Agna Schelesting.

“Juntos fazendo o bem”. “Unidos para Salvar Vidas, com este objetivo de reforçar o cooperativismo e buscando ficar mais presente na comunidade a Cresol de São Joaquim realizou nesta terça-feira uma doação de vital importância para o Hospital Sagrado Coração de Jesus, o valor de aproximadamente setenta mil reais, onde com este valor foram adquiridos Bombas infusoras; conforme o presidente da Cooperativa, Arnaldo Borges Nunes, a doação visa colaborar com o momento difícil que o mundo vive devido ao Coronavírus. Acreditamos que juntos, com este gesto em forma de aporte financeiro, doado ao Hospital, conseguiremos salvar vidas neste momento tão crucial causado pela pandemia, relatou Arnaldo Borges Nunes, Presidente da Cresol.

Segundo a Superintendente do Hospital, Agna Mara Schlesting e do Diretor do Hospital, João Paulo de Jesus, as ações vieram na melhor hora, uma vez que as bombas de infusão serão de grande valia para o tratamento dos pacientes com Covid. O enfrentamento tem sido longo e difícil, mas nós não podemos deixar os nossos pacientes sem o atendimento que eles merecem, com qualidade. Temos contado com a união e a ajuda de todos”,

É uma alegria imensa de podermos estar aqui contando com toda esta união da comunidade que se mobilizaram para recebermos doações, estas bombas de infusão vieram na hora mais certa, assim como os ventiladores que chegaram e todas as outras doações, estamos passando por dificuldades imensas e estas doações que vem de cooperativas de Crédito, de fruticultores, agricultores e toda comunidade, só engrandece nosso hospital que tanto precisa e vemos o empenho de todos querendo ajudar. A ajuda de toda comunidade desde a que doou vinte reais, jamais será esquecida, nos conseguimos anotar nome a nome de quem fez a doação. Queremos neste momento agradecer imensamente a Cresol ao presidente Arnaldo, a coordenadora Alessandra, o diretor André Rissi, e eles e a família Cresol desejamos muita saudade e paz que não precisem se internarem, caso precisem que Deus abençoe cada um que a gente possa servir e doar também o nosso trabalho. Relatou a direção do Hospital

Temos os respiradores só que o respirador depende de bomba de infusão de alimentação e medicamentos e às vezes num paciente vai duas bombas e nós estávamos incomodados que não conseguimos o tanto certo, pois a divisão é muito grande entre o estado. Daí assim começamos a orçar para a compra e não tínhamos dinheiro para comprar, então a Cresol entrou em contato com nós através da Alessandra dizendo da disponibilidade desta doação o qual nos deixou muito feliz e assim que passamos o orçamento eles mesmo fizeram a compra com muita transparência e hoje estão aqui nos entregando esta maravilha são 10 bombas de infusão as quais vão nos dar um alento muito grande aos pacientes e um suporte muito grande para poder passar medicação para cada paciente individualmente . Pois fazíamos até então através de inversores para poder passar em até 2 pacientes na mesma bomba. Então com esta doação já dará uma grande melhora no tratamento e no suporte para cada paciente ser tratado, salientou Agna.

O valor da doação foi em torno de Setenta Mil Reais. Estas bombas infusoras serão de grande valia para ajudar no tratamento das pessoas que recuperam do COVID-19. Estamos vendo que o que pode salvar as pessoas é a cooperação do ser humano e todos se unir para ajudar, cada um fazendo sua parte pode amenizar este momento tão crucial.

Se cada um fizer sua parte poderemos salvar muito mais vidas até que esta pandemia passe até que a vacinação possa chegar a todos. O ser humano está podendo ter maior compreensão da importância da solidariedade. A Cresol de São Joaquim vem a muito tempo contribuindo com o desenvolvimento do município e agora contribuindo com a saúde.