Governo antecipa saques do auxílio emergencial, veja o novo calendário

O Governo Federal anunciou nesta sexta-feira (16) a decisão de antecipar o calendário da primeira parcela do auxílio emergencial. Durante a live semanal do presidente Jair Bolsonaro em sua rede social, a equipe explicou que os beneficiários nascidos em janeiro poderão sacar a parcela no dia 30 de abril. Antes, o dinheiro só poderia ser retirado da conta poupança no dia 4 de maio.

Também foi anunciado que os beneficiários poderão fazer transferências e saques da primeira parcela até o dia 17 de maio. A data prevista no calendário anterior era no dia 4 de junho. Confira o calendário atualizado:

Caixa/DIvulgação

O calendário de crédito em conta também foi alterado e agora, as pessoas nascidas em novembro e dezembro devem receber o auxílio nos dias 28 e 29 de abril, respectivamente. Confira:

Caixa/Divulgação

Quem está recebendo

O novo auxílio emergencial será pago em 4 parcelas. Famílias que são chefiadas por mulheres estão recebendo R$ 375. Pessoas que vivem sozinhas contam com auxílio de R$ 150 e famílias que não são chefiadas por mulheres recebem R$ 250. Para saber se você tem direito ao pagamento, basta entrar no site da Dataprev.

As transferências serão realizados por meio da conta digital social, criada pela Caixa em nome do beneficiado no ano passado e toda a movimentação do dinheiro pode ser feita por meio do aplicativo Caixa Tem.

Com informações Tec Mundo