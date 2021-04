Aumenta número de empresas integrando IA em seus processos corporativos

Os usos da Inteligência Artificial (IA) são cada vez mais notórios no cotidiano e, da mesma forma, esse recurso está modificando e agilizando muitos processos empresariais. Saiba mais sobre essa temática.



A Inteligência Artificial (IA) ainda soa a algo futurista. Ainda assim, quando você analisa concretamente o mundo em seu redor, depressa compreende que não se trata de algo do futuro mas antes de algo bem presente em seu cotidiano.

Seja para consultar seu banco online, definir a melhor rota para chegar a um destino com seu GPS ou mesmo colocar uma aposta de futebol online na Betsson, você irá se cruzar com mecanismos e recursos de Inteligência Artificial.



Em nossos dias, muitos setores estão se adaptando e utilizando essa nova tecnologia para estar mais próximos dos usuários das marcas, permitindo que tenham uma melhor experiência no uso de suas ferramentas, aplicativos e dispositivos.

Como é evidente, o potencial da IA vai muito além dessa possibilidade de servir o utilizador e, nesse sentido, as corporações, empresários e novos empreendedores digitais estão também aproveitando esses recursos para garantirem que melhoram suas empresas.



A IA está, hoje, presente em todos os momentos vividos por uma corporação, independentemente de sua dimensão. Da criação das marcas, ao design; passando pela produção e armazenamento e até ao envio e comunicação com o cliente. Todos esses processos são, hoje, apoiados pela IA e pelos aplicativos que a utilizam.

Venha compreender como a IA está integrando os processos empresariais no Brasil e no mundo.

IA na estrutura das empresas

O empreendedorismo está aumentando no Brasil e o meio online é o predileto dos novos empreendedores. Isso cria o desejo e a necessidade de utilizar avançadas ferramentas IA para facilitar os processos.

No que respeita ao papel da IA na criação de empresas, um dos processos em que esse uso é evidente é na criação da identidade. A criação de elementos como o nome, o slogan ou o logótipo das marcas é apoiado por ferramentas de design que já integram a IA, facilitando todo o processo.

Uma vez criada a empresa, é também com recursos de IA que as empresas estão conquistando clientes, nomeadamente pela geração de Leads. Esse processo de “angariação” de contatos permite à empresa contatar as pessoas e, potencialmente, convertê-las em clientes. Um processo que demorava bastante tempo, na construção de listas de contato, se tornou bastante mais imediato com os recursos de IA.

IA e a gestão das empresas

Mas claro que construir a empresa e sua rede de clientes não é o suficiente. As empresas também estão aproveitando as novidades do IA para um melhor gerenciamento de suas marcas a variados níveis.



Para começar, as avançadas ferramentas baseadas no IA permitem uma eficaz recolha de dados e análise de métricas, conferindo aos profissionais um olhar mais largo sobre como as estratégias implementadas estão funcionando.



O contato com o cliente, através de serviços de atendimento ao cliente automatizados também está permitindo que todo o processo de interação seja mais eficaz, solucionando muitos dos problemas que os empresários sentiam quanto ao tempo.

Por fim, essas ferramentas estão também permitindo um melhor gerenciamento dos stocks e dos recursos humanos, avaliando com precisão a produtividade e a performance.