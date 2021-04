Guia do WhatsApp Web

WhatsApp Web é uma variação do aplicativo de mensagens online WhatsApp, permitindo você se comunicar com seus amigos e familiares no Desktop, enquanto anteriormente as funcionalidades deste aplicativo estavam disponíveis apenas em smartphones.

Como funciona o WhatsApp Web? Como se conectar ao WhatsApp em seu navegador? As funcionalidades são iguais às do aplicativo móvel? Qualquer pessoa pode usar o WhatsApp Web? Continue lendo.

WhatsApp Web, o aplicativo disponível em um navegador

Desde o verão de 2018, o WhatsApp – agora propriedade do Facebook – decidiu lançar uma variação de seu aplicativo : o WhatsApp Web. Este aplicativo permite que você fique perto de amigos e familiares graças ao seu sistema de mensagens online com uma interface fácil de usar. O WhatsApp Web é gratuito e pode ser usado em qualquer lugar do mundo, então se sua prima mora na Austrália, você pode entrar em contato com ela de forma rápida e fácil.

Além disso, a versão web do WhatsApp permite escrever em um teclado em vez de uma tela sensível ao toque de um smartphone e também pode enviar fotos do seu disco rígido sem ter que transferi-las para o seu dispositivo. O WhatsApp Web pode estar ativo em um computador, pois o aplicativo usa uma conexão com a internet para enviar e receber mensagens, vídeos, fotos ou fazer ligações.

Como acessar sua conta WhatsApp Web?

Se você deseja usar o aplicativo de mensagens online em seu computador, você precisa vincular sua conta ao WhatsApp Web. Na verdade, você não precisa criar uma nova conta para usá-lo. Você pode vincular sua conta ao WhatsApp Web de duas maneiras:

-usando um navegador da web como o Chrome

-instalando o aplicativo no Desktop

Antes de poder usar o WhatsApp Web, você deve instalar o WhatsApp regular. Caso não tenha, você pode baixá-lo gratuitamente, tanto para Android quanto para Iphone.

O procedimento depende do modo que você escolheu para usar o WhatsApp Web. Se você preferir usar um navegador, basta acessar web.whatsapp.com ou procurá-lo em um mecanismo de busca.

Ao mesmo tempo, conecte-se ao aplicativo em seu smartphone onde terá que ativar o WhatsApp Web através de suas configurações . Então tudo depende do modelo do seu telefone, mas aqui está o manual das principais marcas. Se você tiver um iPhone:

no aplicativo, selecione as configurações

nas configurações, escolha WhatsApp Web

Se você tiver um Android:

no aplicativo, clique no símbolo de 3 pontinhos.

então vá para o Menu

selecione WhatsApp Web

Depois de ativar o WhatsApp Web por meio de seu aplicativo móvel, você precisa ler o código QR que é exibido na tela do computador com a câmera do smartphone. Assim que seu aplicativo móvel estiver associado ao WhatsApp Web, você poderá usar mensagens online de seu navegador, encontrando o histórico de todas as suas conversas .

Porém, atenção: seu aplicativo deve estar ativo no seu celular para poder utilizá-lo no seu computador, pois o WhatsApp Web e a versão mobile são indissociáveis. Se você desinstalar ou se desconectar do WhatsApp em seu smartphone, será automaticamente desconectado do WhatsApp Web e terá que iniciar todo o processo novamente para fazer o login novamente.

A outra forma de acessar a web do WhatsApp é por meio de um aplicativo que você pode instalar no seu Mac ou PC. No entanto, seu computador deve atender a certos critérios:

seu PC deve estar no Windows 8

seu Mac deve ter pelo menos OS X 10.9

Para certificar-se de que não perderá nenhuma mensagem de seus contatos, você pode ativar as notificações para receber um alerta em seu computador.

Como conectar no seu tablet?

Se você tem um tablet com tela sensível ao toque, também pode usar o aplicativo de mensagens instantâneas para ficar ainda mais perto de seus amigos e familiares.

O WhatsApp Web não está disponível apenas para computadores, mas também para tablets como o iPad ou o iPad Touch. Essa solução é muito prática, pois inicialmente o WhatsApp não foi criado para ser usado em um tablet e o WhatsApp Web permite remediar esse problema. Graças a esta variação, você poderá utilizar os recursos do WhatsApp e encontrar todas as suas mensagens e fotos armazenadas no aplicativo.

Para usar o WhatsApp Web em seu iPad, você precisa acessar seu navegador . Depois de abrir o aplicativo Safari, você deve digitar a URL do WhatsApp Web antes de clicar na função de ação do seu navegador (botão que representa um quadrado com uma seta apontando para cima) a partir da qual você irá clicar em “versão desktop do site”.

Em seguida, a página WhatsApp Web será recarregada e exibirá o código QR. Para associá-lo à sua conta do WhatsApp, você precisa digitalizá-lo como na versão para desktop. Assim que terminar, você terá acesso às suas mensagens, fotos e vídeos. No entanto, esta forma de usar o WhatsApp Web não permite gravar mensagens de voz e você não pode ativar notificações porque não foi feito para ser usado em um tablet.

Quais são as principais características?

O WhatsApp Web permite que você use todos os recursos do seu aplicativo WhatsApp. Você pode fazer chamadas para seus amigos e familiares, mesmo se eles estiverem no fim do mundo.

Mas isso não é tudo, você pode enviar mensagens de texto para um ou mais contatos ao mesmo tempo graças ao WhatsApp Web. Com efeito, podes criar um grupo com várias pessoas para organizar um passeio, preparar uma surpresa ou simplesmente dar-te notícias quando quiseres.

Além disso, se você preferir deixar uma mensagem de voz, você pode gravar uma no WhatsApp Web, isso pode economizar seu tempo, especialmente se você estiver em transporte público ou na hora do almoço.

Do seu computador, você também pode enviar fotos e vídeos para ficar ainda mais perto de quem está ao seu redor. Ademais, no WhatsApp Web, seu contato tem acesso a:

sua foto de perfil

seu status

sua última conexão

a função “visto” se você abriu sua mensagem

Caso não pretenda que os seus contatos tenham acesso a este tipo de informação, pode simplesmente mudar as definições do aplicativo e, em seguida, ao menu “Privacidade”, escolhendo quem pode ver o quê. Você terá a escolha entre “todos” ou “ninguém”.

Se seus entes queridos não podem ver quando você lê suas mensagens, então você também não pode. Portanto, você não terá mais acesso às informações de seus contatos. Outro truque permite que você leia uma mensagem do WhatsApp Web sem ser visto , você terá que passar pelo smartphone ativando o modo avião antes de abrir a mensagem enviada pelo seu correspondente.

Se você recebe várias dezenas de mensagens por dia no WhatsApp Web, pode desligar as notificações quando estiver no trabalho ou de férias. Este recurso é muito útil para conversas em grupo onde várias pessoas podem enviar mensagens ao mesmo tempo, pode ser bastante confuso quando você está ocupado. Assim que tiver algum tempo à sua frente, tudo o que você precisa fazer é ler suas mensagens e / ou reativar as notificações.

Há momentos em que todos nos arrependemos de uma mensagem enviada imediatamente por vários motivos, como o destinatário errado, enviar uma mensagem com um erro de grafia para o seu chefe ou enviar uma mensagem desagradável para um ex-companheiro.

Para remediar esses pequenos aborrecimentos diários no WhatsApp Web, o aplicativo permite que você apague uma mensagem que acabou de enviar. Esta função está disponível no WhatsApp Web até que o destinatário saiba disso. No entanto, o destinatário verá que você excluiu uma mensagem.

Outras funções estão disponíveis além do WhatsApp Web. Por exemplo, você pode brincar com seus amigos usando o site Whatsfake, que permite criar conversas falsas com o WhatsApp Web como interface.

Como sair do WhatsApp Web

Se quiser usar o WhatsApp Web por um tempo definido, você pode desconectar sua conta de computador ou tablet de seu aplicativo móvel. Para fazer isso, você deve ir para as configurações do seu aplicativo se você tiver iPhone e clicar em WhatsApp Web que irá desconectar diretamente a sua conta.

Para Androids, você deve ir ao menu em “Discussões” e clicar em WhatsApp Web. Já no Windows Phone, você clica em WhatsApp Web no menu principal do seu aplicativo.

O que pensar do WhatsApp Web Mundialmente?

O lançamento do WhatsApp Web encantou muitos usuários de mensagens instantâneas. Assim como o Facebook, você pode bater um papo com seus amigos de várias mídias para ficar mais conectado e disponível para seus amigos e familiares, mas também para o seu trabalho, pois cada vez mais gerentes estão usando o WhatsApp Web para se comunicar com seus funcionários. Você terá acesso à maioria dos recursos disponíveis na versão móvel.

Isso facilita o envio de documentos, fotos e vídeos armazenados em seu computador. Além disso, alguns usuários da Internet se sentem mais confortáveis ​​escrevendo em um teclado do que em uma tela de toque, então o WhatsApp Web é um verdadeiro facilitador, porque eles podem escrever mais rápido e se comunicar agilmente. Você pode acessar suas diferentes conversas com mais facilidade do que no celular, graças a uma grande interface que pode ocupar toda a tela do computador.

Durante seu lançamento, os usuários do WhatsApp Web encontraram alguns problemas. Na verdade, o WhatsApp Web estava disponível apenas no navegador Chrome . Portanto, os amantes do Firefox, Opera ou Safari não poderiam usá-lo. Além disso, as pessoas com um iPhone também não conseguiam conectar seu aplicativo ao computador. Outras funções não estavam disponíveis na web do WhatsApp, como alterar sua foto de perfil e status. Felizmente, esses inconvenientes foram corrigidos rapidamente pelo WhatsApp.

No entanto, você deve estar em posse do aplicativo para ativá-lo em seu computador, portanto, se o seu objetivo é conectar-se ao WhatsApp Web, porque você não está com seu telefone em mãos, então ele será inútil.

Essa conexão constante entre o celular e o desktop é uma desvantagem real para os usuários do WhatsApp Web, porque outros mensageiros instantâneos são muito mais desenvolvidos, como o Facebook Messenger. Com efeito, estes dois últimos permitem uma troca com os seus contactos tanto simplificados no computador, tablet ou smartphone.

O mesmo vale para o uso do WhatsApp Web em um tablet. Você não tem o aplicativo como no seu smartphone, então você tem que passar por um navegador para usá-lo, então você notará que as funções são limitadas como a impossibilidade de enviar uma mensagem de voz ou receber notificações.

Agora que você conhece todos os truques para usar o WhatsApp Web, envie suas mensagens para seus amigos e familiares em todo o mundo gratuitamente do seu computador.

Espero que tenha gostado das nossas dicas. Para mais detalhes, acesse tudo no site WatsGP.