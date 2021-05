Governador entrega 186 novas viaturas para PM e anuncia retomada de negociações para reposição salarial do funcionalismo

O serviço da Polícia Militar de Santa Catarina recebeu um importante reforço na noite desta terça-feira, 11. O governador Carlos Moisés participou do ato de entrega de 186 novas viaturas para a corporação. Os veículos serão utilizados em 149 municípios do Estado, substituindo unidades compradas em 2012 e 2013. Trata-se de um investimento de quase R$ 18 milhões, com recursos dos catarinenses.

Os novos veículos trazem mais segurança para os agentes e os cidadãos. No mesmo ato, o chefe do Executivo também anunciou a retomada das negociações, ainda em maio, para a reposição salarial das forças de Segurança Pública.

Sobre os novos veículos, o governador ressaltou que a entrega faz parte do programa SC Mais Segura, o maior investimento da história do Estado em Segurança Pública. Ao todo, serão R$ 343 milhões em recursos até o fim de 2022, com renovação de equipamentos, veículos, sistemas de inteligência e armamentos.





Foto: Ricardo Wolffenbüttel / Secom



Carlos Moisés ressaltou que, assim como em todo o programa SC Mais Segura, a entrega das viaturas foi feita com recursos próprios, sem contrair financiamentos nem endividar o Estado.

“É um dia histórico. Hoje a entrega é para a Polícia Militar, mas nós vamos estender isso para todas as forças de segurança. O que nós estamos fazendo é com recursos dos catarinenses, sem financiamentos. Todos os R$ 343 milhões que nós vamos investir serão assim. Nós não ficaremos devendo. O último grande investimento foi de aproximadamente R$ 300 milhões, fruto de financiamentos de governos anteriores, e ainda estamos pagando na nossa gestão. Os equipamentos estão vencendo e nós ainda estamos com a dívida. Dessa vez é diferente. São recursos economizados dos catarinenses. Esse é o nosso compromisso, de honrar a confiança da população”, enfatizou o governador.

O chefe do Executivo também ressaltou que as novas viaturas chegarão tanto nas cidades grandes quanto em municípios pequenos: “Normalmente se mandavam viaturas usadas pras pequenas cidades. Agora, as viaturas novas também vão chegar lá. Nós estamos olhando o Estado como um todo. Algumas cidades estão sendo atendidas nesse momento, mas nós vamos seguir avançando”.



https://www.youtube.com/embed/FsLn6434JIU?rel=0&fs=1&wmode=transparent

Para o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dionei Tonet, a renovação da frota faz parte de um projeto da corporação. Até o fim de maio, serão entregues outras 32 viaturas. Além disso, no fim de março ocorreu a entrega de outros 69 veículos, frutos de emendas parlamentares.

“Estamos trabalhando fortemente para colocar todas as viaturas em condições de atendimento da nossa sociedade. Fazer essa entrega é mostrar aos nossos policiais que nós podemos melhorar as condições de trabalho para eles e, principalmente, mostrar para a população que nós conseguimos investir em Segurança Pública quando há vontade política”, afirmou Tonet.



O deputado Nilso Berlanda discursou em nome dos parlamentares presentes e lembrou que, além das novas viaturas, os municípios também receberam novos policiais militares. Segundo ele, são ações que fazem a diferença, especialmente nas cidades menos populosas.

“No dia de hoje o que vejo é uma verdadeira frota sendo distribuída em toda Santa Catarina. É bom ver que o Governo do Estado lembrou de todos os municípios, do maior ao menor. Isso é bom, pois traz segurança para Santa Catarina. A equipe do Governo está de parabéns”, destacou o parlamentar.

O ato na Beira-mar Continental na Capital foi acompanhado por deputados estaduais e membros do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial.





Por Leonardo Gorges

Assessoria de Imprensa Secretaria Executiva de Comunicação – SECom