Morre aos 41 anos vítima de câncer Bruno Covas Prefeito de SP

Depois de uma longa luta contra o câncer o o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, faleceu neste domingo (16), aos 41 anos, vítima de câncer. Ele deixa um filho, Tomás Covas, de 15 anos, e os pais, Pedro Lopes e Renata Covas Lopes. Na última sexta-feira, Covas teve um agravo em seu quadro clínico que passou a ser considerado como irreversível equipe médica do hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde estava internado desde o dia 2 maio.

Em 2019, ele foi diagnosticado com câncer inicialmente diagnosticado na cárdia (região entre o esôfago e o estômago) que se espalhou também para o fígado e os gânglios linfáticos O tratamento fez com que parte dos tumores diminuíssem, mas em abril deste ano exames detectaram novos focos da doença no fígado, nos ossos da coluna e da bacia.. Para se dedicar ao tratamento, Covas se licenciou oficialmente do cargo de prefeito de São Paulo em 3 de maio.

Com informações Terra