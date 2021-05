Brasileira fica em 2º no Miss Universo 2021; Mexicana é a campeã

Natural de Porto Alegre, Julia Gama tem 26 anos e é engenheira. Em seu discurso, ela chamou atenção para a importância de cuidados com a saúde mental e prevenção de doenças como ansiedade e depressão. “É um tópico ainda bastante estigmatizado e, por isso, não conseguimos falar abertamente. Mas para todos aqui esta noite, eu peço que lembrem disso. Por favor, vamos normalizar conversas sobre ansiedade e depressão”, disse.

Andrea Meza, miss México, é a vencedora do Miss Universo 2021. Ela superou 73 adversárias, inclusive a brasileira Julia Gama na final, e recebeu a coroa no Seminole Hard Rock Hotel & Casino, em Hollywood, na Flórida (EUA). Com o resultado, Julia repete o feito da modelo mineira Natália Guimarães, que ficou com a segunda colocação na edição de 2007.

O top 5 de finalistas da 69ª edição da competição internacional de beleza ficou definido com Andrea Meza (México), Julia Gama (Brasil), Janick Maceta (Peru), Kimberly Jiménez (República Dominicana) e Adline Quadros Castelino (Índia).

Com informações Uol