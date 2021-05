Maus hábitos que fragilizam o seu cabelo

Se seu cabelo está quebradiço e opaco, talvez você esteja cometendo alguns erros que acabam com a saúde dos seus fios, nesse artigo vamos explicar alguns deles para que evite e para que você os tenha saudáveis de volta! Aqui alguns mais frequentes:

Lavar o cabelo muitas vezes

O shampoo por exemplo pode causar a fragilização dos fios, para quem tem cabelos finos essa ação se potencializar, exclusivamente se você tem costume de usar produtos que são agressivos aos fios

O é lavar no máximo duas vezes por semana para manter a saúde das madeixas em dia, uma opção de shampoo preferir os com ação hidratante e combina-lo com um condicionador nutritivo, para ser revezado com uma máscara também nutritiva

Manter uma má alimentação

Manter uma alimentação balanceada e com vitaminas é sem dúvida a melhor forma de manter a saúde dos fios em dia.

A dieta para manter a saúde dos fios é também auxilia na saúde cardíaca e do cerebral e retarda o envelhecimento. Mas enfim, o recomendado é consumir nozes, legumes, frutas, alimentos integrais e proteínas, esses alimentos são essenciais para a saúde capilar.

Exagerar no uso de secadores e pranchas

Ter os fios sempre alinhados é a ambição de todas mulheres, mas é bom lembrar que ferramentas como secador, baby liss e pranchas podem ser totalmente agressivas para os fios, podendo chegar a casos mais graves e enfraquecer o couro cabeludo!

Para desviar desse problema, é orientado sempre aplicar um protetor térmico antes de fazer o uso, e se possível, preferir o uso das pranchas em ocasiões especiais.

Usar pentes e escovas erradas

Uma das dicas de beleza femininas mais subestimadas é a escolha do pente correto, porém é necessário lembrar que a escolha dos pentes e escovas errados podem acarretar problemas com a saúde das suas madeixas

Escolher o item errado, pode levar a quebra, recomenda-se por exemplo evitar escovas metálicas, pois elas podem prejudicas seus fios durante ouso, já que o secador as esquenta. Na verdade, para escovas e pentes é recomendado considerar produtos de origem natural, pois evitam danos capilares.

Viver muitas situações de estresse

O estresse é prejudicial também aos seus fios. Esse estado aumenta os níveis de cortisol, e o aumento dele acarreta no enfraquecimento e, por consequência a queda capilar. Existem diversas formas de ficar longe do estresse, porém algumas recomendadas são: Yoga, Exercícios Físicos e Meditação.

Manter o hábito de fumar

Esse hábito é algo que afeta fortemente na saúde capilar, já que ele diminui a circulação sanguínea para o couro capilar e adicionalmente causar alteração na estrutura dos fios deixando-os mais finos.

Vale lembrar que o tabagismo altera o funcionamento corporal acelerando o desenvolvimento de radicais livres, que dificulta o trabalho das células responsáveis pelo crescimento capilar.

Usar pouca proteção ao sair no sol

Assim como na pele, no cabelo o sol sem proteção também causa danos. Se expor no sol sem proteção pode danificar a cutícula capilar e as proteínas dos fios, ou seja antes de ir para algum lugar que tenha contato direto com o sol, considere usar algum produto com proteção solar inclusa, para evitar esses danos.

Esses são cuidados que você precisa tomar, para evitar que seus cabelos se fragilizem com o tempo, ter as madeixas com a beleza em dia é o desejo de muitas mulheres, mas cuidados simples as ajudam a não serem destruídas por fatores que poderiam ser evitados.

Caso tenha gostado desse artigo compartilhe com uma amiga ou um amigo, para que ele(a) possa também salvar seu cabelo!