Hospedagem de site barata: meu-servidor.com é destaque em 2021

Entre 2020 e 2021, o mercado digital avançou muito além do esperado.

A criação de sites, e-commerces e portais nunca sofreu um aumento tão expressivo quanto durante o período de isolamento social e os empreendedores precisaram se adaptar para compreender e se adaptar às novas regras de mercado.

Segundo levantamento feito pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm), assim que a pandemia se iniciou foram criadas mais de 107.000 lojas virtuais. Isso apenas nos dois primeiros meses.

Apesar dos números positivos, vale salientar que criar um e-commerce ou um site pode ser uma tarefa desafiadora para quem tenta começar do zero e é justamente por isso que as empresas têm procurado por agências capazes de desenvolver seus projetos de forma rápida e confiável.

O sucesso de um e-commerce ou de um site de apresentação de serviços depende de diversos fatores, desde boa usabilidade em dispositivos móveis e boas chamadas para ação (call to action) a estabilidade e velocidade.

O desenvolvimento do negócio online caminha pela esteira do profissionalismo de diversos segmentos diferentes, embora estejam todos inclusos em um só ecossistema.

Escolha da Hospedagem é Importante

Para quem quer ou precisa iniciar um negócio online, é preciso contar com uma hospedagem confiável, o que não significa que será necessário realizar grandes investimentos.

A empresa Meu Servidor é uma das que vem oferecendo hospedagem de site barata, estável e confiável para quem está iniciando um negócio e não tem muito capital para investir, apesar de precisar de um serviço seguro e de qualidade.

Para quem não entende muito sobre esse assunto, o que é perfeitamente normal, visto que é uma área bastante específica, vale à pena considerar alguns fatores antes de definir a escolha da hospedagem:

Onde ficam os servidores?

Se forem no Brasil – como é o caso dos servidores da Meu Servidor, há grandes chances do site ser mais rápido, já que a informação não precisa “vir de tão longe” para chegar ao usuário.

Servidores dedicados, VPS ou compartilhados?

Servidores dedicados e VPS são mais rápidos e seguros, enquanto servidores compartilhados costumam ser mais baratos, mas não contam com tanta velocidade e segurança.

No caso da Meu Servidor, os planos contam com servidores dedicados e VPS tão baratos que acabam sendo a escolha com melhor custo x benefício, mas para quem está apenas experimentando a presença online, o servidor compartilhado também pode ser uma opção considerável.

SSL – O que é?

Uma hospedagem com SSL oferece mais segurança para quem navega no site e, principalmente, para quem inclui informações nele, sejam dados de cadastro ou de cartão de crédito.

SSL é a sigla em inglês para Secure Socket Layer, que significa Camada de Soquete Seguro.

Trata-se de uma camada de proteção que criptografa dados transmitidos entre usuário e o servidor da web.

Existem diversos fornecedores de serviços de SSL, mas no caso de hospedagens de alto padrão, como a oferecida pelo Meu Servidor, o SSL é um serviço adicional gratuito, oferecido na intenção de deixar uma preocupação a menos a ser resolvida pelos gestores de sites e seus clientes.

Considerações Finais

Escolher criar um site, seja uma loja, um blog ou um portal de conteúdo, pode ser uma ótima opção para digitalizar operações que já existem no mundo físico ou iniciar um novo negócio, escalável e presente em todo o país (ou, no mundo).

Fazer isso com segurança e contar com bons parceiros profissionais é a chave do sucesso e faz toda a diferença na rotina da empresa e no resultado que é entregue aos clientes finais.

Procurar empresas que já possuem boa reputação no mercado e contam com infraestrutura sólida é apenas um dos passos importantes para que o início da digitalização seja bem sucedido, mas certamente não deve e não pode ser negligenciado.

