Saiba sobre o Eclipse Total da Lua de 26 de maio

Para quem estava com saudade de um eclipse lunar, saiba que na próxima quarta, 26 de maio, haverá o primeiro Eclipse Total da Lua de 2021, mas não será dessa vez que vamos matar essa saudade. Infelizmente, apenas algumas localidades do Brasil poderão observá-lo, e de forma parcial. Ainda assim, vamos aproveitar para conhecer algumas curiosidades a respeito desse evento.

Um Eclipse Lunar ocorre quando Lua, Terra e Sol encontram-se em alinhamento no espaço. Nesse momento, a Lua passa pelo cone de sombra projetado pela Terra e por isso, ela é escurecida por algum tempo. Todos aqueles que estão na metade do globo que tem visibilidade para a Lua podem observar o eclipse.

E é aí que está a primeira grande curiosidade a respeito desse eclipse de 26 de maio: será o Eclipse Lunar Total menos visto dos últimos tempos. Isso porque a área de visibilidade dele será, justamente, a metade menos habitada do planeta. Apenas aqueles que estiverem no Oceano Pacífico, Antártida, Nova Guiné, parte da Austrália e especialmente, na Nova Zelândia, Havaí e nas ilhas da Polinésia e Micronésia, poderão ver todas as fases do eclipse.

Algumas regiões do Sul da América do Sul, Oeste da América do Norte e Leste Asiático ainda poderão contemplar a fase total, mas aqui no Brasil, somente algumas áreas poderão ver apenas a fase parcial do eclipse, no final da madrugada do dia 26. Em especial o Acre, que poderá ver mais 80% da Lua encoberta pela sombra da Terra.

Quando o eclipse atinge sua totalidade, a Lua assume uma coloração avermelhada. E vocês sabiam que o mesmo fenômeno que torna a Lua avermelhada durante um eclipse é o que faz nosso céu ser azul durante o dia e alaranjado no pôr do Sol?

O fenômeno conhecido como Dispersão de Rayleigh explica (entre outras coisas) a dispersão da luz do Sol enquanto ela viaja através da atmosfera. Os gases da atmosfera terrestre refletem mais a componente azul da luz, por isso, o céu é azul durante o dia. Quando o Sol está próximo ao horizonte, como há muito mais atmosfera nessa direção, a quantidade de luz azul dispersada é muito maior, e ao retirar o azul da luz branca do Sol, sobra a luz amarela e alaranjada.

Daqui do Brasil, não poderemos espantar esse jaguar dessa vez, mas vai valer a pena apreciar a Lua na noite do Eclipse. De terça (25) para quarta (26), ela estará cheia e próxima do perigeu, seu ponto mais próximo da Terra, onde ela aparenta ser 14% maior e até 30% mais brilhante.

Com informações Olhar Digital