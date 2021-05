Redes Sociais: Jornalista de São Joaquim conta como foi governador de SC por um ano

Foi formidável o que revelou, recentemente, o jornalista natural de São Joaquim João Paulo Borges em sua plataforma de comunicação favorita ao contar um segredo que ninguém imaginava. Entenda o caso contado pelo próprio Jornalista:

Pouquíssimas pessoas sabem, mas chegou a hora de revelar um dos meus segredos: eu fui governador de Santa Catarina pelo WhatsApp, entre meio de 2019 e maio de 2020.

Como assim?

Pois é, vou explicar melhor.

Não tenho nenhum contato com o Governador Carlos Moisés da Silva, nem pessoal, nem partidário, mas no início de 2019 fui convidado por um grande amigo para implementar o “canal do Governador do WhatsApp”.

Aceitei o desafio, planejamos e em maio de 2019 ele foi lançado oficialmente aos catarinenses.

Desde então, fui a conexão do governador com os cidadãos catarinenses. Com a confiança deles fui o responsável por administrar este importante canal de comunicação até maio de 2020.

Após a implementação do WhatsApp da Federação Catarinense de Municípios, em 2017, esse foi meu maior case. Já implementei mais de 20 nos dois últimos anos.

Enfim, começo a semana compartilhando esse “segredo” por aqui, já que é um grande “Case JP” do primeiro e único chefe do Executivo que se tem notícias a disponibilizar um número de telefone público para ouvir e interagir com os cidadãos.

Em palestras, conto mais detalhes sobre o projeto, do planejamento a operação. Como fiz em novembro de 2019, na Câmara de Vereadores de São Paulo. .

Atualmente estou trabalhando na implementação de mais um canal de Governador de Estado. Daqui um ano ou mais, conto para vocês.

Em tempo, a foto ao lado do @governadormoises é do nosso único encontro pessoal, quando ele recebeu equipe de redes sociais dele na Casa da Agronômica. Nunca havia postado. Hoje é dia de abrir o baú.

Como diz o ditado: missão dada, é missão cumprida.

Use o #whatsappcomestrategia

Acesse também o site para ficar por dentro das mais preciosas informações da plataforma de comunicação mais popular do plante: jpdowhats.com.br