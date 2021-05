Superlua de Sangue foi atração no céu de São Joaquim; confira fotos do fenômeno

“A ascensão da Superlua de Sangue sobre os céus de São Joaquim”

Você viu aquela lua que brilhou lá no céu de São Joaquim? A super lua de sangue apareceu no céu de São Joaquim na noite desta terça (25), o fenômeno da superlua foi registrado pelo incrível fotógrafo que sempre consegue enxergar além numa perspectiva especial, Mycchel legnaghi trousse até nossos olhos, uma visão mágica do cenário lindo da gélida cidade de São Joaquim, junto a deslumbrante lua.

O evento chamada Superlua nome dado ao satélite natural quando alcança seu ponto de maior proximidade com a Terra. Fenômeno aconteceu junto com eclipse lunar.

São Joaquim iluminada com a lua deslumbrante

“Quando a Lua entra na penumbra, temos um eclipse penumbral, quando entra em parte da umbra, temos um eclipse parcial e, quando entra totalmente na umbra, temos o eclipse total, quando a Lua fica ainda mais linda e avermelhada”.