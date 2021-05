Temporal deixa rastro de destruição no oeste de SC

Temporal na madrugada deste sábado, dia 29, deixou um rastro de destruição em Campos Novos. Casas foram destelhadas, árvores arrancadas com a força do vento e muitos estabelecimento comerciais também foram afetados com a tempestade. Vento coloca casa no chão, por sorte ninguém ficou ferido.

Forte ventania fez um caminhão tombar no pátio de um posto de combustível em Campos Novos-SC.

A cobertura do posto foi arrancada com a força do vento, as bombas também foram Danificadas. A forte ventania deixou várias residências Danificadas, postes e árvores caíram, houve até registro de pessoas feridas.

Nas imagens que estão repercutindo nas redes sociais podemos ver os estragos.

Com informações: Grupo Notícias SC Curitibanos