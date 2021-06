Homem Aranha, Bumblebee e Homem de Ferro na GDinfo motivo de atração em São Joaquim

A loja GDinfo resolveu trazer algo diferente deixando dia bem animado, sendo motivo de atração pelas pessoas por três personagens incríveis, Bumblebee, Homem Aranha e Homem de Ferro. Durante o dia chamou atenção de muitas crianças, pedestres e clientes.

Cada personagem estava presente na loja no seu horário específico, fazendo animações e disponível para fotos com as pessoas. A loja resolveu fazer um dia diferenciado, atraindo muitas pessoas.