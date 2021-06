Cantora e acordeonista Berenice Azambuja morre aos 69 anos; sua música marcante “É Disto Que o Velho Gosta”

Que perda para o tradicionalismo e para a música gaúcha a artista Berenice Azambuja um nome marcante da música gaúcha. Cantora, compositora e acordeonista Berenice Azambuja morreu nesta quinta-feira (3) aos 69 anos. Um dos nomes mais marcantes da música gaúcha, a artista estava internada no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, no norte do Estado, onde sofreu uma parada cardíaca, por volta das 22h.

Foto divulgação

Berenice, que, no dia 5 de abril deste ano, teve alta do Hospital de Tapejara, recuperada de covid-19, lutava contra um câncer no pâncreas.

Entre 17 discos gravados ao longo da carreira, o de 1980, intitulado Romance de Terra e Pampa, trazia aquele que se tornou o maior sucesso da cantora: “É Disto Que o Velho Gosta”, parceria com Gildo Campos.

Uma perda irreparável para o cenário histórico do Rio Grande do Sul.

Berenice da Conceição Azambuja foi uma cantora, compositora e instrumentista brasileira de música nativista gaúcha. Seu maior sucesso é a canção É Disto Que o Velho Gosta, do álbum Romance de Terra e Pampa, de 1980, composta junto com Gildo Campos. Tem gravado entre CDs e vinis 17 discos e um DVD.

Muito triste isso… se perde uma grande pessoa ,uma ícone da música gaúcha, uma inspiração para todas as mulheres gaiteiras, que o patrão velho das alturas em sua infinita bondade e os anjos a receba com muito som de cordeona na estância grande do céu …