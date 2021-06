Decoração Zen: Uma Tendência Que Tem ganhado força e que ajuda a relaxar em casa

A decoração Zen tem virado tendência nesses últimos meses, principalmente, porque ela traz muitos benefícios para a saúde e promove um bem-estar através de objetos ornamentais para o ambiente.

Algumas opções de decoração são bem práticas, são itens fáceis de encontrar e combinar com qualquer tipo de espaço, desde o quarto até um cantinho extra na sala.

Com os trabalhos em home office e aulas online para as crianças, estar em casa pode se tornar exaustivo, por isso, existe uma grande procura por otimizar o espaço e também optar por uma decoração zen para casa.

Decoração Zen – Quais itens não podem faltar

Para uma decoração zen em casa, você não vai precisar de objetos muito diferentes, pois, existem algumas opções que já estão há algum tempo no mercado.

Além disso, muitas empresas e lojas já vêm apostando nessa temática, que promete proporcionar experiências relaxantes em ambientes bem decorados.

Vasos de plantas

Os vasos de plantas viraram itens indispensáveis para alguns ambientes, como as salas, cozinhas, varandas e até o quarto.

Hoje temos diversas inspirações de vasos e plantas para ambiente interno, onde você pode criar um espaço privado, mas com contato com a natureza.

Algumas pesquisas apontam que as plantas dentro de casa trazem benefícios, podendo filtrar o ar que respiramos, influenciar na produtividade e contribuir para a saúde como um todo.

Xícaras para tomar um chá

As xícaras para chá são itens indispensáveis para se usar no inverno, ainda mais, com as temperaturas mais baixas aqui do sul.

Esse tipo de louça também pode ser usada como peça decorativa, colocada em prateleiras que enfeitam qualquer ambiente da casa.

Contudo, você também pode reutilizar as xícaras quebradas colando os pedaços e transformando em lindos vasinhos para plantas.

Faça os reparos fáceis com ferramentas adequadas, usando a criatividade para reutilizar o objeto de outras formas

Aromatizadores e difusores de ambiente

Investir em aromatizantes e difusores de ambiente, ajudam a deixar a casa cheirosa e decorada.

Com a aromaterapia em alta, montar um espaço para colocar aromatizadores e difusores pode promover uma melhora na saúde emocional, principalmente, com essências e óleos naturais como camomila que auxilia no alívio do estresse e aumenta a qualidade do sono.

Velas perfumadas e incensos

Do mesmo modo que os aromatizantes, as velas perfumadas e os incensos artesanais trazem benefícios como o relaxamento e acalma o ambiente.

Esses itens também são peças decorativas, deixando o ambiente mais aconchegante e bonito.

Canto da casa para relaxar

Além de todos esses objetos, eleja um canto da casa para relaxar usando almofadas, poltronas e até uma cadeira de balanço.

A ideia é proporcionar um espaço calmo, com decoração zen para finalizar o dia em um cantinho relax.