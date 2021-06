Nos próximos dias 25 e 26 de junho a Telles Fonseca Educacional estará desenvolvendo em Lages o Curso de Elaboração de Projeto de lei e processo legislativo. O curso destina-se a profissionais liberais, assessores, vereadores, advogados, agentes públicos em geral.

Os palestrantes serão os advogados, Diógenes Fonseca,Emiliano Branco e Gabriel Ribeiro do escritório Telles Fonseca advogados.



Diógenes Fonseca é pós-graduado em direito Publico e Direito Ambiental e Urbanistico-Cesusc, mestrando em direito administrativo e administração publica –UBA, membro da comissão estadual de moralidade da OAB-SC biênio 2019-2021 , membro da comissão estadual de acesso a justiça biênio 2019-2021.



Emiliano Branco é pós graduado em direito eleitoral pelo instituto Brasiliense de direito Publico. Cursando MBA em Compliance e Gestão de Riscos: ênfase em governança e inovação. Assessor parlamentar na assembleia legislativa do estado de Santa Catarina, desempenhando as funções jurídicas /legislativas (2015-2019). Palestrante do ciclo de palestras de direito eleitoral realizado pela escola do legislativo de Santa Catarina (2016). Membro consultivo da comissão de conformidade e Compliance da OAB-SC (2019/atual).



Gabriel Ribeiro, natural de Lages SC, Ex- secretario de estado em SC. Eleito deputado estadual em Santa Catarina em 2014, com 36.187 votos; autor de 29 leis estaduais, suplente de deputado estadual em 2018, com 24.116 votos; advogado especialista em direito tributário pela FGV; mestrando em direito administrativo e administração publica pela UBA – Universidade de Buenos Aires.

Informações pelo fone/whatsAPP (48) 99947- 8291.



Investimento de R$ 600,00 (seiscentos reais) PIX, parcelamento no cartão em até 12X com acréscimo.



Local: ACIL (Associação empresarial de Lages) dias 25 e 26 de junho.

https://open.spotify.com/episode/2dk47akboTNeYS2b959MRv?si=BvA_QVDnTRmpMUb44BJBCw&utm_source=whatsapp&dl_branch=1