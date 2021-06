Faustão deixa a Globo definitivamente e Tiago Leifert assume o Domingão até o fim do ano

A Globo anunciou nesta quinta-feira (17) que a saída de Faustão da emissora será antecipada. A data marcada para o veterano deixar de vez o canal era 16 de dezembro, mas Tiago Leifert assumirá de vez o “Domingão”, até a estreia de Luciano Huck na faixa, em 2022.

A notícia foi compartilhada pela assessoria de imprensa da Globo a toda a imprensa na tarde de hoje. “O apresentador Tiago Leifert estará à frente das tardes de domingo da TV Globo, até a estreia do novo projeto em desenvolvimento com Luciano Huck. Por razões estratégicas e internas, a Globo tomou a decisão de antecipar a saída de Fausto Silva do programa, e juntos decidiram formalizar o distrato”, diz um trecho da nota.