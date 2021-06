Plataforma Meu INSS atualiza e permite prova de vida pelo site

Agora, a plataforma oficial do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Meu INSS, permitirá que os seus segurados façam a renovação de seu cadastro pela internet. A ferramenta já está disponível para uso.

Devido a volta da obrigatoriedade da prova de vida, a Previdência Social optou por atualizar o site do INSS, a fim de permitir a realização do procedimento de prova de vida por ele. No entanto, essa possibilidade só é permitida para idosos e pessoas com deficiência.

Como realizar a prova de vida digital?

Para fazer a prova de vida digital, o segurado precisa acessar o Meu INSS com o login e senha registrados no portal do Governo. Desta forma:

Acesse o aplicativo Meu gov.br, clique em “Autorizações”. Selecione a autorização marcada como pendente e clique em “Autorizar”; Confirme a autorização clicando em “Realizar Validação”; Selecione “Permitir” para que o aplicativo tenha acesso à câmera do celular; Para confirmar o documento, informe o dado solicitado e clique em “Prosseguir”; Leia atentamente as orientações para fazer a prova de vida do INSS; O dispositivo fará a leitura do rosto do segurado. Siga os comandos de tela e o círculo começará a ficar verde; Também é possível realizar o procedimento utilizando a câmera traseira com a ajuda de terceiros; A barra apresentada no inferior da tela irá indicar o tempo restante para concluir os movimentos faciais; Terminada as ações, a prova de vida do INSS estará concluída.

Com informações INSS