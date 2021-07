Caminhoneiros avaliam paralisação a partir de domingo

Não se sabe se dessa vez a coisa vai, mas o movimento dos caminhoneiros fez uma nova ameaça de greve contra o governo Bolsonaro. Na pauta de reivindicações estariam: redução no preço dos combustíveis, implantação efetiva do piso mínimo, liberação de pedágio para veículos sem carga e uma infinidade de outras coisas.

Está prevista para domingo (25), uma paralisação dos caminhoneiros do país. A categoria está insatisfeita com promessas não cumpridas do presidente Jair Bolsonaro e pela alta do diesel. O grupo também cita a insatisfação com o fim da isenção do PIS/Cofins sobre o diesel, os preços elevados dos insumos para o transporte de cargas, maior fiscalização nas estradas para cumprimento do piso mínimo de frete e a aposentadoria especial para os motoristas. Essa é a mesma pauta da paralisação do início de 2021.



De acordo com o presidente do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC), Plínio Dias, a mobilização começa no dia 25 e a adesão pode crescer na segunda-feira (26) e nos dias subsequentes.

Segundo o Estadão Broadcast, a Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores (Abrava) vai decidir sobre a adesão no movimento em reunião com seus associados amanhã (22). Já a Associação Nacional de Transporte do Brasil (ANTB), afirma apoiar a decisão.