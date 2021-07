IMA concede licença para implantação PCH Campo Belo no Planalto Serrano

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) concedeu Licença Ambiental de Instalação (LAI) para a Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Campo Belo, localizada no rio Vacas Gordas, entre os municípios de Campo Belo e Capão Alto, no Planalto Serrano.

Com um investimento de aproximadamente R$ 55 milhões, a PCH Campo Belo permitirá a geração de energia de 9,948 MW, energia suficiente para abastecer um município com 30.000 habitantes. A implantação da PCH Campo Belo representa um avanço na geração de energia hidrelétrica do Planalto Serrano.



As obras da PCH Campo Belo consistirão na construção de uma barragem/vertedouro de concreto, com altura máxima de 19 metros e barragem de enrocamento de fechamento na ombreira direita. O circuito de adução será composto por canal de adução, tomada de água, túnel de adução de 2.168 metros de extensão e condutos forçados metálicos.

A casa de força contará com duas unidades geradoras do tipo Francis Horizontal Dupla, perfazendo a capacidade instalada total de 9,948 MW. O cronograma geral do empreendimento prevê a implantação da usina com sua primeira máquina gerando comercialmente em um prazo máximo de 23 meses, a partir do início da construção, e outra máquina em um prazo de 30 dias.

Por Carolina Carvalho

Assessoria de Imprensa IMA

Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina