Diversão online – Conheça os cassinos mais recomendados

Se você está buscando por diversão online, uma das maneiras de entretenimento de jogos para adultos mais empolgantes são as apostas em cassinos online. No entanto, antes de qualquer depósito ou transação, é importante contar com uma recomendação dos cassinos que realmente pagam os valores ganhos aos jogadores.

Antes de qualquer lista ou recomendação, é válido salientar que as apostas e jogos em cassino online não são proibidas e tão pouco representam alguma contravenção, pois, os sites são devidamente legalizados, regulamentados e auditados nos locais onde estão estabelecidos fisicamente.

Aos jogadores brasileiros que possuem lucro recorrente, ou seja, que efetivamente ganham valores significativos todos os meses, é importante que essas quantias sejam declaradas para o devido recolhimento do Imposto de Renda, tal qual ocorre com outras modalidades de investimento, como a venda de ações na bolsa de valores ou aplicações no mercado financeiro.

Com todos os avisos e orientações prévias pertinentes, confira abaixo uma seleção com a recomendação dos cassinos mais confiáveis para se apostar:

LeoVegas

Com um bônus de boas-vindas em um combinado de quatro depósitos, que pode chegar até a R$8.000, o LeoVegas figura como um dos principais sites de cassino para os jogadores brasileiros, disponde de apostas esportivas, Jackpots, Caça-níqueis, jogos de mesa, Bingo e Cassino ao vivo.

Para segurança, a plataforma dispõe do respaldo de grandes companhias de softwares, como Microgaming, Evolution Gaming e NetEnt.

Vera&John

Com a tentadora premiação de 100% em um bônus que pode chegar até R$400 em seu depósito inicial, a Vera&John também é uma plataforma muito atrativa, que conta com modalidade considerada atrativa para os jogadores brasileiros, como casinos online, slots no formato vídeo e ao vivo roleta, blackjack e até bingo.

O site se trata de um ambiente seguro, com todas as informações transmitidas de modo criptografado, dispondo de certificações de segurança sofisticadas em todos os métodos de pagamento.

NetBet

A plataforma permite que os novos jogadores sobre o valor depositado em até R$800, ou seja, ao se cadastrar no site e depositar o valor de R$800, o apostador fica com o total de R$1600 para se divertir em modalidades como Vídeo Bingo, Daily Jackpot, Roleta, Apostas Esportivas, dentre outras.

A página conta com a sua licença de funcionamento e a certificação das autoridades expostas claramente e consultadas pelos jogadores, o que demonstra toda idoneidade da plataforma, que possui um avançado sistema de proteção de dados.

Betway

A plataforma que patrocinou diversos times famosos de eSportes nacionais, como a mibr, Furia, Invictus Gaming, Ninja in Pyjamas, dentre outros, conta com um enorme reconhecimento dos fãs da modalidade, por isso é um dos sites de cassino online, apostas, e jogos mais populares.

Como diferencial, além de toda a segurança de uma auditoria externa e o selo SSL, a Betway também conta com certificados de segurança importantes anti roubo e uma plataforma própria de Poker online e jogos de cassino de grandes desenvolvedoras.

Caso você deseje encontrar algum outro site, ou consultar se uma plataforma é realmente confiável, você pode buscar por esta informação aqui, em um dos principais serviços de análise de cassinos que atende ao mercado brasileiro de jogadores.

Além de descobrir os sites confiáveis, você ainda vai poder acompanhar a review dos principais jogos de casinos de hoje em dia e receber boas indicações de onde se divertir, vale a pena!