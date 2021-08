Bethina a escritora de 9 anos lança livro em homenagem a Valentina

No último sábado, 31 de Julho, aconteceu na Casa da Cultura, em São Joaquim, o lançamento do primeiro livro, de Bethina Zanette Matos, intitulado “A divertida infância de uma princesa”.

Na sessão de autógrafos, entre a presença de familiares e amigos, Bethina contou com a presença de Valentina Santos Vieira, a atriz Joaquinense que interpretou a Sofia na novela Bom Sucesso, na Globo.

Valentina ficou bastante surpresa e emocionada pela homenagem da jovem escritora Bethina. Para a autora do livro, a inspiração foi a novela, da qual assistiu especialmente para ver a jovem atriz, que brilhou na tela da Globo.

A mãe da jovem escritora, Thayse Zanette Waltrick Souza, conta que a aproximação com a literatura começou muito cedo para Bethina, desde bebê demonstrava sua paixão por livros. Com sua arte pretende incentivar a leitura das crianças, para construírem suas próprias histórias e publicá-las.

A jovem escritora também é exemplo quando assunto é solidariedade, ajudar o próximo, ela e seu irmão Davi, criaram o Canal ReAção, um canal no Youtube com a ideia de boas ações, voltado a divulgar e realizar boas práticas e ajuda ao próximo. Segundo a dupla de irmãos, a vontade é seguir as ações que a avó paterna realizava em São Joaquim, de doações de alimentos, roupas, cobertores, remédios e festas natalinas em todos os bairros da cidade.

Com muita desenvoltura, Bethina falou em entrevista a Agência de Notícias São Joaquim Online, sobre seu livro com naturalidade, pois é assim que ela escreve: com o coração!

Como surgiu o pensamento de escrever o livro inspirado na Valentina. E qual foi teu sentimento de estar autografando seu livro junto a Valentina?

Bethina: Surgiu na hora de fazer a dedicatória, me explicaram que eu poderia dedicar para qualquer pessoa que eu gostasse ou que tivesse me ajudado no livro ou ainda que tivesse me inspirado a escrevê-lo, sem dúvidas, escolhi dedicar para a Valentina, pois foi para ver ela que eu assisti a novela Bom Sucesso. Na novela, tinha um concurso da editora Prato Monteiro de melhor escritor, resolvi que eu também iria escrever um livro e comecei no mesmo dia.

A Valentina foi pega de surpresa na noite do lançamento, pois não sabia que o livro era dedicado a ela. Estar autografando ao lado dela foi muito gostoso e divertido porque ela é inspiração para mim, para muitas crianças e para muitos adultos também. Ela é incrível e muito querida.

Quanto tempo levou para Escrever o livro?

Bethina: Comecei em 2019 e finalizei em 2020, levei quatro meses. Mas para estar tudo pronto para lançar, quase dois anos.

Que mensagem você deixa para as crianças e jovens sobre a literatura, a importância de valorizar a leitura?

Bethina: É muito importante valorizar a leitura porque você vai utilizá-la por toda a sua vida. Ela nos ajuda a aprender, a escrever melhor, a praticar a concentração, a interpretação e sem falar que podemos conhecer o mundo por meio dela.

Uma boa dica é tirar um tempo todos os dias no mesmo horário para virar rotina, eu leio antes de dormir, mas acabo lendo em outros horários também porque amo ler.

Bethina, se você pudesse mudar o mundo a forma das pessoas pensarem o que você mudaria?

Bethina: Se eu pudesse mudar o mundo, eu acabaria com a miséria, faria um mundo mais justo e igual para todos e acabaria com a maldade humana.

Faria as pessoas felizes e umas ajudariam as outras.

São Joaquim se tornou sua cidade de coração. O que você deseja para São Joaquim, que tipo de mudança você gostaria de ver na cidade natal de seus pais e sua de coração?

Bethina: A mudança que eu gostaria de ver para a minha cidade é que mais pessoas se unam para ajudar o próximo, caridade não tem lado político, é muito triste saber que muitas famílias ainda passam frio e fome. O que é pouco para nós é muito para quem precisa.

Entrevista com Thayse, mãe de Bethina:

Para você como mãe de uma escritora, a Bethina, qual a importância da literatura na infância?

Thayse: Como mãe e professora de alfabetização, sei da grande importância da literatura na infância. Ela auxilia no desenvolvimento crítico, emocional, social e cognitivo da criança. Além de aguçar a curiosidade, ampliar o vocabulário, ensinar a apreciar a arte desde cedo e muito mais.

Que dicas você daria para as famílias que querem incentivar nas crianças o gosto pela leitura desde cedo?

Thayse: As famílias que querem desenvolver o gosto pela leitura nas crianças, é começar a apresentar livros e histórias desde bebê.

Se as crianças já estão maiores, diminuir o tempo de uso de eletrônicos, levá-los com frequência em livrarias e possibilitar uma rotina diária, não precisa de muito tempo, comecem aos poucos, porque a criança vai ampliando o seu tempo automaticamente.

Quando a Bethina demonstrou interesse pela leitura?

Thayse: Demonstrou interesse ainda bebê, adorava manipular livros e ouvir histórias. Até hoje ela tem uma coleção “Moranguinho Baby” que ela pediu para guardar para sempre. Guardamos alguns e doamos a maioria para que outras crianças possam ler.

Na foto Bethina com seu irmão Davi. Foto Argus.

Ela junto a seu irmão desenvolveram um canal no YouTube para incentivar outras crianças a fazerem o bem. Como surgiu o interesse deles em se preocupar com as pessoas menos favorecidas?

Thayse: Aos seis anos, ela pediu para fazer um canal. Perguntei o que ela iria ensinar, eram ideias que já existiam e de consumismo. Fiz ela se colocar no lugar das crianças menos favorecidas, como elas iriam se sentir assistindo o seu canal e ela mesmo disse que não seria legal.

Falei para ela me apresentar algo novo e bom que eu ajudaria. Aos nove anos (junho de 2020) ela e o Davi vieram com a ideia de ter um canal de boas ações. Achei ótimo!

Expliquei que este tipo de canal no YouTube não iria trazer sucesso e fama, caso fosse isso que eles estivessem em busca, mas eles responderam que não tinha problema, que queriam fazer boas ações.

Acredito que a ideia em se preocupar com as pessoas menos favorecidas veio de um conjunto, pois cresceram ouvindo e vendo a vovó Tulia, nós aqui em casa e na escola onde estudam a preocupação com o próximo. Na escola, eles participam das doações, algumas vezes ajudam na entrega nos bairros, nas festinhas feitas na creche, na Manhã Solidária confeccionando edredons para serem doados.

Segundo eles, querem seguir os passos da vovó Tulia e fazer pelo menos o mínimo do que ela já fez pelos menos favorecidos. É muito importante que as pessoas se inscreverem no canal, pois aumenta a credibilidade na hora de conseguir parceiros. O canal é para todas as idades e tem como objetivo além de boas ações, desenvolver práticas educativas e brincadeiras que todos possam fazer.

Na foto Bethina com seu pai o Alan Matos de SouzaAlan Matos de Souza

A literatura dá a criança a possibilidade de desenvolver um senso crítico. Todas as formas de arte existem para fazer pensar, refletir. Então como você vê a Bethina pensar sobre a situação que estamos ainda vivendo sobre a Pandemia?

Thayse: Bethina sentiu bastante o isolamento em 2020, pois adora estar na escola com os amigos e com pessoas aqui em casa. Procuramos falar a verdade do que estava acontecendo, mas não “massacramos” com os noticiários diários.

Mas tem uma coisa que admiramos bastante nela, que de tudo que acontece, ela tem a sensibilidade de captar o que há de melhor e transformá-lo em algo significativo, como foi o caso da novela. Aproveitou a pandemia para se conectar mais ainda com Deus, meditar, curtir a família com cineminhas, brincadeiras, etc. Fez 27 cursos online e concretizou o seu livro.

Gustavo Marcos Waltrick Natural De São Joaquim foi quem ilustrou o livro de Bethina.

Como é o trabalho de concepção de uma personagem para livros infantis?

Este foi o primeiro trabalho que eu fiz, Bethina pesquisou na internet as principais características de como seria a personagem principal, então ficou mais fácil de colocar no papel. E os demais personagens fomos criando. A personagem com microcefalia também ficou como ela queria, destacou o jovem artista Gustavo.

Para um artista como você, qual é a dimensão de assinar criações que se tornaram ícones para toda uma geração de crianças?

Gustavo: Sempre gostei de desenhar e como admirador da arte, tento traduzir o “mundo da fantasia” que existe na mente da criança e passar isso para o leitor. Fico muito feliz de saber que este trabalho irá passar de geração em geração.

Como foi realizar este projeto literário, junto a Bethina?

Gustavo: Foi muito bom e tenso (risos), a Bethina é bastante exigente, muito atenta a cada detalhe e os desenhos tinham que sair exatamente como ela estava pensando.

Mas com certeza foi isso que fez com que o trabalho ficasse incrível e muito bem feito. Tivemos também muitos momentos divertidos e engraçados durante a criação.

Já fui “intimado” a participar do próximo livro e já estou ansioso para este momento.

Foto MycchelLegnaghi/ Agência de notícias São Joaquim on line

Foto: Mycchel Legnaghi/Agência de notícias São Joaquim on line

