Melhor Cartão de Crédito Sem Anuidade: Veja os 7 Melhores de 2021

O mundo está cada vez mais digital e com isso para manter os clientes ativos, os grandes bancos estão tendo que se virar para pensar em novidades, como cartão fácil de aprovar, taxa de anuidade zerada, para atrair mais clientes e manter os que já são.

Com isso, cada vez mais surgem cartões de crédito com suas vantagens e benefícios, fazendo com que a população possa escolher aquele que mais lhe agrade, ou que entre no seu orçamento.

Senso assim, neste artigo vamos falar sobre os 7 melhores cartões de crédito de 2021, e que não cobram anuidade. Confira!

Cartão Digio

Um dos cartões de crédito que caíram no gosto do brasileiro em 2021, foi o cartão de crédito Digio.

É um cartão de crédito que não tem anuidade, não cobra juros rotativo, não cobra taxa para reemissão de cartão, pode ser usado nacionalmente e internacionalmente, além de outras vantagens e benefícios.

Possui também o clube de pontos, que conforme você for usando o cartão, poderá descontar esses pontos em lojas parceiras, ou viagens e até mesmo descontos dentro do próprio banco.

A única desvantagem para este cartão de crédito sem anuidade, é que para solicitá-lo precisa estar com o nome limpo no SPC e no SERASA.

Cartão Neon

Outro cartão que foi muito bem falado neste ano, foi o cartão de crédito Neon. Ele pertence ao banco digital Neon e apresenta suas vantagens e seus benefícios para tentar conquistar os clientes.

É um cartão que não cobra anuidade, não cobra taxas de transferência ou boletos dentro do app, e ainda pode investir seu dinheiro e resgatá-lo quando você quiser.

Por ser um banco digital, suas facilidades são maiores do que os bancos tradicionais, um exemplo é para solicitar o cartão.

Você só precisa baixar o app, preencher o formulário e esperar até ser aprovado, o que normalmente demora pouco tempo.

Cartão Méliuz

Agora vamos falar do cartão de crédito Méliuz, que é outro queridinho dos brasileiros quanto o assunto é facilidades.

Este cartão além de ter taxa de anuidade zerada, ainda apresenta o programa cashback, onde você tem até 1,8% dos seus gastos de volta para você.

Suas vantagens além da anuidade zerada são, até 0,8% de cashback nas compras, até 1% de cashback extra nas compras em lojas online parceiras, o cartão pode ser usado nacionalmente e internacionalmente, apresentando a bandeira mastercard, ou seja, pode ser utilizado na maioria dos estabelecimentos do mundo todo e você ainda controla tudo através do aplicativo pelo celular.

Para solicitá-lo também basta apenas entrar no aplicativo e preencher um formulário e aguarda o tempo de aprovação. Assim que aprovado já pode utilizar seu cartão de crédito Méliuz.

Cartão C6 Bank

O cartão de crédito C6 Bank, é um dos mais conhecidos, tanto que o banco divulgou que já possui 7 milhões de clientes. Não é à toa que estão entre os melhores cartões do ano.

Eles apresentam diversas vantagens, uma delas é o fato de acumular pontos, através do seu uso em compras, e esses pontos acumulados não expiram.

Além disso é um cartão sem anuidade e você pode escolher entro os vários programas que eles têm para decidir qual se encaixa melhor no seu perfil.

Vale a pena dar uma conferida e entender melhor quais os benefícios que ele trará para você.

Para solicitá-lo, basta entrar nos meios digitais do banco, pode ser internet ou aplicativo, e abrir sua conta.

Só poderá solicitar o cartão de crédito se tiver conta aberta, mas todos os passos até a solicitação não possuem muita burocracia.

Cartão Next

O cartão de crédito Next, é outro que o brasileiro se interessou, justamente pelas vantagens e benefícios que este cartão apresenta para seus usuários.

Além de não cobrar taxa de anuidade, ele ainda possui o programa de Cashback, bandeira Visa, e com isso todas as vantagens que um cartão Visa possui.

Solicitação também é muito simples, bastando apenas entrar no site ou no aplicativo e solicitar o seu cartão.

É preciso comprovar uma renda mínima, e preencher um formulário para ser aprovado e poder utilizar o cartão.

Entre em contato e veja quais de seus planos, e seus benefícios, melhor irão atender a sua necessidade.

Cartão Banco Inter

O Banco Inter, já é conhecido da maioria dos brasileiros, e hoje é um dos maiores bancos digitais do mundo. Isso claro que traz suas vantagens e o torna um dos cartões de crédito mais bem avaliados do ano.

O aplicativo do banco é de muito fácil manuseio, bem interativo, e você controla toda sua conta através dele. Podendo solicitar cartões, fazer transferências, pagamentos e etc.

A bandeira do cartão é a Mastercard, ou seja, pode ser usado para compras internacionais e em quase todos os países do mundo.

Possui também o programa cashback, não tem taxa de anuidade, TEDs ilimitados e gratuitos, saques gratuitos, investimentos, pix, seguros, recarga de celular, compras e transferências através do QR Code, financiamento imobiliário, e muitas outras vantagens que valem a pena você conferir.

Cartão Nubank

Outro banco muito conhecido do povo brasileiro, é o Banco Digital Nubank. Mais um que, para atrair mais clientes, traz novidades e muitas facilidades para quem possui o cartão de crédito Nubank.

Eles chamam o cartão de roxinho, pois o plástico é todo roxo, mas também não cobram anuidade.

E essa é somente uma das inúmeras vantagens que este banco digital oferece. Ele ainda possui as facilidades de ter a bandeira Mastercard, quem antecipa parcelas tem descontos no aplicativo do banco, e você tem controle total da sua conta através do aplicativo do banco.

Conclusão

Podemos ver que hoje no Brasil, está muito fácil ter um cartão de crédito sem anuidade e com diversas outras facilidades.

Os bancos cada dia mais aumentam essas vantagens pois precisam atrair novos clientes e com isso quem sai ganhando é a população que pode escolher o cartão de crédito que melhor atenda suas necessidades.

Portanto, cabe a você entrar em contato com os 7 melhores bancos, que mostramos aqui neste artigo, fazer simulações, entender seus benefícios, vantagens e desvantagens, para que possa usufruir da melhor maneira possível o cartão de crédito que você escolher.