Vacinação em SC: Um em cada quatro catarinenses já completou o esquema vacinal

Santa Catarina chegou aos 28% da população adulta com o esquema vacinal completo, tendo recebido as duas doses da vacina, ou a dose única contra à Covid-19. Isso representa que 1 a cada 4 catarinenses está protegido contra a forma grave da doença.

Os dados foram coletados na tarde desta sexta-feira, 6, no vacinômetro. Com uma população adulta, acima dos 18 anos, de 5.573.220, o estado segue avançando na imunização. São 1.589.703 catarinenses com o esquema vacinal completo, sendo que essa proteção ocorre após 28 dias da segunda dose.

“Chegamos a uma marca considerável. Mas é importante que todos tomem as duas doses, para a completa imunização contra a Covid-19. Só assim será possível o retorno à normalidade”, ressalta o governador Carlos Moisés.

A aplicação da primeira dose já chegou a 68% da população do estado. Mas, o volume de pessoas que estão com a segunda dose em atraso preocupa. “Estamos incentivando os municípios que façam a busca ativa, podemos ampliar significativamente a cobertura vacinal trazendo essa população para receber a segunda dose”, afirma o secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro.

O Estado recebe entre a noite desta sexta-feira e no sábado mais 291.510 doses da vacina que serão destinados tanto para a D1 quanto para a D2. Seguindo o calendário os municípios estão atendendo a faixa etária acima dos 30 anos.

Por Karla Lobato

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde – SES