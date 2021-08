O impacto da música no casino?

Na vida cotidiana, cada um de nós é confrontado com certos fatores, cujos efeitos às vezes são difíceis de notar. Manipulações de marketing como doces e outras guloseimas perto das caixas dos supermercados nos levam a comprar estes produtos em um nível subconsciente. Outro exemplo de compras em supermercados é que as pessoas tendem a prestar mais atenção às mercadorias na prateleira do meio, bem na frente dos olhos, em vez de se esforçarem para olhar para cima e para baixo, de modo que estas prateleiras estão acostumadas a ter as mercadorias mais vendidas e não as mais baratas ao mesmo tempo. Deste modo, os cassinos não são exceção. Esta área também usa um grande número de truques diferentes para “manipular” as pessoas, criando o clima certo. Uma das esferas de influência é a música.

Embora os jogadores possam não perceber isso, o ambiente em um cassino é muito importante e determinará o humor futuro. Não importa se estamos falando de cassinos físicos ou online, porque os princípios de atração são muito semelhantes. O cassino pode escolher músicas diferentes de acordo com a situação. Por exemplo, a música calma cria uma atmosfera relaxante, enquanto a música eletrônica eleva o nível de adrenalina, fazendo com que os jogadores apostem mais. Mas por que a música eletrônica de dança, ou como é chamada EDM, é uma das influências mais poderosas sobre os jogadores? Como a psicologia explica este fenômeno?

Para entender isso, primeiro é preciso dar uma breve olhada na história dos próprios cassinos. Os cassinos começaram com a instalação das primeiras slot machines primitivas. Muitas vezes, as pessoas jogavam jogos caça níquel antigos em CassinoHEX em bares e restaurantes, onde a música era parte integrante da experiência. Mais tarde, quando os cassinos se tornaram o hobby dos ricos, a música também passou para outro nível. Os cassinos tocavam jazz, levavam bebidas e cheiravam a glamour. E como o jogo era ilegal, tais estabelecimentos promoviam gêneros inteiramente novos de música, desenvolvendo a cultura em geral. É interessante notar que mesmo nos anos 60, após a legalização dos cassinos, as apresentações ao vivo de artistas famosos no campo da música clássica não diminuíram em nada. Mas já nos anos 70 isso se tornou caro e os proprietários de cassinos começaram a usar obras pré-gravadas.

Isto é, como já entendemos, a história dos cassinos está intimamente ligada à música, e a segunda acompanhou a primeira por muito tempo. Como explicar, então, que os cassinos agora usam música eletrônica com mais frequência do que a música clássica? Tem tudo a ver com as tendências atuais. A música eletrônica é um dos gêneros mais populares atualmente, e os cassinos utilizam ativamente este trunfo em seu benefício. Por falar em cassinos físicos, não é raro que eles convidam DJs conhecidos como Zedd ou Afrojack. Psicologicamente falando, as músicas eletrônicas tendem a atrair e reter jogadores mais. Numerosos estudos demonstraram que a música dinâmica encoraja um comportamento mais imprudente, resultando em jogadores apostando mais rápido, mas com menos cautela.

Em termos de música, cassinos e casas de apostas são muito diferentes, pois é mais importante para estes últimos transmitir o jogo sem interrupções e com bom som do que incluir música, o que então estraga a experiência dos jogadores.

Então, como os cassinos utilizam a música na prática?

Como já dissemos, não é segredo que a música é uma ótima maneira de influenciar as pessoas. O cassino, como já vimos, tem obtido muito sucesso ao utilizá-la para seus próprios fins. Ao tocar música calma com um ritmo lento, o cassino força o jogador a se concentrar, enquanto a música energética com um ritmo rápido faz com que o cérebro humano aja mais rapidamente, embora de forma menos deliberada. É a música de ritmo rápido que incentiva os jogadores a fazer mais apostas.

A música deve então ser desligada para que o cassino não especule sobre ela?

Não esqueça que além dos sons, há também efeitos visuais, como luzes a piscar, que atraem sua atenção de uma forma ou de outra. Entretanto, apesar de todas as desvantagens, a música, os sons, as cores, tudo isso ajuda a criar uma atmosfera convidativa, e sem isso você não estaria tão interessado em jogar em um cassino, não é mesmo? Portanto, pense bem antes de desligar o som irritante.