Bicentenário de Anita Garibaldi: concurso literário tem inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o Concurso Literário Bicentenário de Anita Garibaldi que tem o intuito de divulgar a memória e o legado de Anita Garibaldi no meio escolar, além de incentivar a produção literária e a leitura. Poderão participar estudantes de Ensino Médio da Rede Estadual. O concurso é coordenado pela Biblioteca Pública de Santa Catarina, espaço administrado pela Fundação Catarinense de Cultura (FCC), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação e apoio da Academia Catarinense de Letras e Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina.

:: Clique aqui e confira o regulamento do Concurso Literário Bicentenário de Anita Garibaldi

A data escolhida para o lançamento do concurso, na última semana, teve diversos significados: “11 de agosto é a Data Magna de Santa Catarina e Dia do Estudante. Essa é a semana do Patrimônio Cultural e, principalmente, esse é o mês do bicentenário de Anita Garibaldi, personagem memorável da história de Santa Catarina”, explicou o presidente da FCC, Edinho Lemos, ao anunciar o concurso durante a abertura do Colóquio Internacional dos 200 anos de Anita Garibaldi: História, Identidade e Literatura.

A realização do concurso vem acompanhada de um programa de capacitação de professores da Rede Estadual de Ensino, que inclui quatro webinares que reúnem diversos pesquisadores e especialistas no tema.

:: Clique aqui para ver os vídeos da capacitação dos professores

O ciclo também inclui o acompanhamento da Mostra de Filmes Anita Garibaldi, promovida pelo Cineclube Unisul.

Ano de Anita

Todas essas ações integram o Ano Comemorativo do Bicentenário de Nascimento de Anita Garibaldi, instituído por meio de decreto. Desde 2019, a FCC vem trabalhando na organização de atividades para 2021 junto à Comissão Estadual Comemorativa ao Bicentenário de Anita Garibaldi.

O grupo é composto por diversos órgãos públicos, como Secretarias de Estado e prefeituras, além de entidades públicas e privadas. O calendário internacional das comemorações, onde estão inseridas ações de todos os entes que compõem o grupo, vem sendo organizado pelo Instituto CulturAnita, de Laguna; e, na Itália, pelos parceiros Museu e Biblioteca Renzi, Instituto Garibaldi Da Vinci e Associação Nacional dos Veteranos Garibaldinos.

:: Clique aqui para saber mais sobre a exposição Anita Garibaldi 200 anos: Vida, Coragem e Paixão

Por Assessoria de Comunicação Fundação Catarinense de Cultura