Com São Joaquim e Bom Jardim na lista da Variante Delta – Governo confirma transmissão comunitária do vírus

A Secretaria de Estado da Saúde (SES/SC), por meio da Superintendência de Vigilância em Saúde (SUV), confirmou, nesta quinta-feira (19), a transmissão comunitária da variante delta da Covid-19. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), são 26 casos considerados autóctones (transmissão dentro do estado) e sete importados.

Dos 43 moradores diagnosticados com a variante até o momento, dois morreram em decorrência de complicações da doença. Os casos estão espalhados em 23 municípios.

A confirmação da transmissão comunitária ocorre quando, a partir dos resultados da investigação epidemiológica, não é possível se identificar a origem da infecção. Isso indica que a variante está circulando no estado, e a transmissão ocorre independente das pessoas terem viajado ou terem tido contato com outras pessoas que viajaram recentemente.

A variante da Covid-19 foi detectada no Brasil há aproximadamente três meses, com a chegada de um navio ao Maranhão.

O diretor da DIVE/SC, João Augusto Brancher Fuck, alerta para que a população reforce os cuidados sanitários básicos para evitar a transmissão da Covid-19. “O uso de máscaras mais seguras, como as máscaras PFF2 ou N95 são recomendadas, manter os ambientes ventilados, lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou utilizar álcool gel 70% são medidas que ajudam na prevenção para evitar a disseminação do vírus, além de evitar aglomerações. Além disso, é necessário que as pessoas estejam atentas quanto ao momento para receber a vacina contra a COVID-19, tanto a primeira como a segunda dose”, enfatiza o diretor.

Municípios com registros de casos: Araquari (1), Balneário Camboriú (1), Balneário Piçarras (1), Barra Velha (1), Biguaçu (1), Bom Jardim da Serra (4), Camboriú (2), Chapecó (1), Navegantes (2), Itapoá (1), Florianópolis (2), Garopaba (1), Itajaí (1), Mafra (2), Joinville (7), Rio do Sul (1), São Francisco do Sul (7), São José (2), São Joaquim (1), Capivari de Baixo (1), São Bento do Sul (2) e Santo Amaro da Imperatriz (1).

Variante

A delta foi identificada pela primeira vez na Índia, em outubro do ano passado. Em junho, a Organização Mundial da Saúde (OMS) fez um alerta importante: a variante tem se tornado dominante em todo o mundo, muito por conta da sua transmissibilidade. De acordo com o último boletim epidemiológico da entidade, divulgado no dia 11 de agosto, 142 países já identificaram a circulação da delta.

Nota de Alerta

De acordo com a Nota de Alerta nº 13/2021 emitida pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SUV) o fortalecimento das medidas de prevenção diante da presença da variante Delta do coronavírus no Estado de Santa Catarina devem ser intensificados.

A nota traz uma série de medidas que devem ser adotadas pelas equipes de vigilância sanitária e epidemiológica, serviços de saúde e população em geral. Entre as principais orientações está a organização de estratégias de preparação e resposta frente a uma possível nova onda de casos e intensificação de vacinação. E para a população em geral, o alerta é para manter as medidas de prevenção como uso de máscaras, distanciamento social evitando aglomerações e ambiente com pouca ventilação e lavagem das mãos, além de buscar a vacinação assim que as doses estiverem disponíveis.

De acordo com o Superintendente de Vigilância em Saúde, Eduardo Macário, independentemente do tipo de variante do coronavírus, recomenda-se a adesão da população à vacinação contra a COVID-19. “É importante que todos compreendam o risco que a transmissão comunitária da variante Delta pode trazer para nosso estado. Nos países em que esta variante se tornou dominante, observou-se um aumento no número de casos, o que fez com que diversos países adotassem medidas de restrição. Felizmente as vacinas são eficazes e protegem contra as formas graves da doença. Portanto, compareçam aos locais de vacinação, principalmente os jovens. Não é o momento de escolher o fabricante da vacina, pois todas as vacinas protegem contra as formas graves da doença. Lembrando que apenas com o esquema vacinal concluído a imunização tem o seu efeito, e as pessoas estarão protegidas”, afirma Macário.

Com informações Secretaria de saúde de SC