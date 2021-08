Over Beer apresenta agenda de setembro com grandes personalidades do mundo da música para São Joaquim

Uma das baladas mais frequentadas de São Joaquim, o OVER BEER, situado em frente a Churrascaria Schlichting, apresentou uma agenda completíssima de shows para o mês de setembro com muitas personalidades do mundo da música que prometem agitar os finais de semana e feriados na cidade da neve.

05 de Setembro – A casa abre sua agenda com a Banda Primeira Dama que já possui meio milhão de visualizações no Youtube com a canção “Nada me faz esquecer”, um cover em sertanejo universitário baseado na pródiga canção de Pepê e Neném.

07 de Setembro – É a vez do pagonejo com a Resenha do Lalau em uma combinação de ritmos de grande sucesso da atualidade. Só os hits que estão bombando nos fins de semana em todas as regiões!

10 de Setembro – O mais consagrado grupo da tradição gaúcha, Os Garotos de Ouro, irá fazer o maior festa fandangueira no Over Beer com hits como “China Véia”, “Vuco-Vuco”, “Peão Farrapo”, assim como a canção “No Barulho do Meu Relho”, que possui mais de 1 milhão de visualizações na internet e o mais novo sucesso do grupo “Bagual Chorou”.

19 de Setembro – O Over Beer trará a grande fera do pop rock nacional o talentoso Guilherme Ribeiro, vocalista do Jhon Bala Jones, que encantou o Brasil com o refrão: “ei moleque aonde você vai por esse lado cê tá perdido” um super hits que badalou em rádios de toda a américa latina e que irá ressonar na mais esperada balada do ano em São Joaquim.

A produção do Over Beer ainda informou que para o acústico dos garotos de ouro haverá venda de mesas e para os demais show será com ingresso antecipado Direto no OVER ou pelo Whatsapp (49) 9 9192.7314. Será um setembro realmente imperdível para curtir com amigos e familiares.