Vacinadora não aplica imunizante no braço de jovem e atitude repercute em Lages

Na madrugada deste sábado (21), um jovem teve o braço furado, mas não recebeu a dose da vacina contra o novo coronavírus, em Lages, na Serra catarinense.

Mateus Amaral filmou o momento em que teve o braço furado sem receber o imunizante e o vídeo está repercutindo nas redes sociais. Após o fato, o jovem registrou um boletim de ocorrência na delegacia.

Após perceber que não foi vacinado, Mateus falou com a equipe de vacinação e no vídeo é possível ver a vacinadora pedindo desculpas e aplicando a vacina no jovem.

Por meio das redes sociais, o secretário de Saúde de Lages, Claiton Camargo, informou que a vacinadora foi afastada do trabalho e o caso está sendo investigado.

A Prefeitura de Lages, através da Secretaria da Saúde informa que já tomou conhecimento sobre o caso da vacina não aplicada na noite da última sexta-feira (20). A vacinadora foi afastada da atividade para apurarmos o caso até realização dos procedimentos cabíveis.

Ao todo já foram aplicadas mais de 165.274 vacinas, nossas equipes de saúde e de vacinação estão trabalhando incansavelmente para manter todas as etapas de imunização. Vamos continuar trabalhando com muita responsabilidade e total transparência em todas nossas ações.

Ao se vacinar peça para verificar a seringa, antes e após a aplicação. Em caso de denúncias entre contato com (49) 3251-7644.

Veja Vídeo:

https://youtu.be/__aTkYitd5M

Com informações da Rádio Clube